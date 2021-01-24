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Choices: Stories You Play (Мод, Бесплатные выборы)

Choices: Stories You Play (Мод, Бесплатные выборы) 3.4.0

Игра предлагает увлекательные истории, где ваш выбор имеет значение
33
5
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Версия:
3.4.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pixelberry
Категория:
Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43 911

Игра Choices: Stories You Play - это уникальное сочетание романа и ролевой игры, созданное специально для поклонников интерактивных историй и визуальных новелл. Если вы являетесь заядлым поклонником романов и вам также нравятся ролевые игры, то "Выбор" предлагает увлекательное искусство совмещения этих двух жанров в одном месте.


В центре внимания Choices: Stories You Play находитесь вы - игрок, который принимает активное участие в развитии сюжета. Эта визуальная новелла предоставляет вам полную свободу выбора и влияния на ход событий. Ваши решения и действия имеют последствия, и именно вы создаете свою собственную уникальную историю.


Игра предлагает разнообразные сюжеты и темы, позволяя вам выбирать то, что вас больше всего привлекает. Можете отправиться в фэнтезийное приключение, исследовать реалистичные мирные истории или погрузиться в интригующие мистические загадки. "Выбор" предоставляет множество опций для вашего развлечения. Одним из ключевых элементов игры являются романтические отношения. Вы сможете выбирать партнера для своего персонажа и влиять на ход вашей романтической истории. Завоевывайте сердца персонажей и создавайте уникальные романтические моменты.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатный премиум выбор
  • Бесплатные наряды
  • Бесплатные прически
  • Бесплатные образы

(Все могут покупать, даже если у вас «0» драгоценных камней)

МОД 2

  • Бесплатные премиум варианты



 Теги темы: Бесплатный выбор, Новеллы

Скачать Choices: Stories You Play (Мод, Бесплатные выборы) 3.4.0 взлом

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MOD V1 110 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 110 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Choices: Stories You Play (Мод, Бесплатные выборы)


Комментарии (6)
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Алексей
Алексей 11 января 2024 11:39
Первый мод работает идеально жаль только ключи в нём не бесконечные а так всё бесплатно советую всем
+2
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Джанлиллан
Джанлиллан 22 июля 2021 13:40
Ирина,
Нет. К сожалению эта игра только на Английском языке. 
+3
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Ирина
Ирина 2 февраля 2021 14:28
На русском языке? 
-1
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Пенёк
Пенёк 24 января 2021 22:31
Lensifal, спасибо за ответ!

И можно уточнить, ключи в этом приложении получаются как обычно - ждёшь, пока истечет таймер и получаешь ключ? И мод не открывает вип-книги?

-7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 января 2021 07:28
Пенёк,
Первый может не работать у некоторых.
0
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Пенёк
Пенёк 24 января 2021 02:43
Не могли бы вы ответить, в чём разница между модом 1 и MOD 2? 
Ещё больше костюмов разблокировано? 
-3
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