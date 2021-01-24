Choices: Stories You Play (Мод, Бесплатные выборы) 3.4.0
Игра предлагает увлекательные истории, где ваш выбор имеет значение
Игра Choices: Stories You Play - это уникальное сочетание романа и ролевой игры, созданное специально для поклонников интерактивных историй и визуальных новелл. Если вы являетесь заядлым поклонником романов и вам также нравятся ролевые игры, то "Выбор" предлагает увлекательное искусство совмещения этих двух жанров в одном месте.
В центре внимания Choices: Stories You Play находитесь вы - игрок, который принимает активное участие в развитии сюжета. Эта визуальная новелла предоставляет вам полную свободу выбора и влияния на ход событий. Ваши решения и действия имеют последствия, и именно вы создаете свою собственную уникальную историю.
Игра предлагает разнообразные сюжеты и темы, позволяя вам выбирать то, что вас больше всего привлекает. Можете отправиться в фэнтезийное приключение, исследовать реалистичные мирные истории или погрузиться в интригующие мистические загадки. "Выбор" предоставляет множество опций для вашего развлечения. Одним из ключевых элементов игры являются романтические отношения. Вы сможете выбирать партнера для своего персонажа и влиять на ход вашей романтической истории. Завоевывайте сердца персонажей и создавайте уникальные романтические моменты.
МОД 1
- Бесплатный премиум выбор
- Бесплатные наряды
- Бесплатные прически
- Бесплатные образы
(Все могут покупать, даже если у вас «0» драгоценных камней)
МОД 2
- Бесплатные премиум варианты
Скачать Choices: Stories You Play (Мод, Бесплатные выборы) 3.4.0 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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