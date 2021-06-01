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Virtual Families 3 (Мод, Много денег)

Virtual Families 3 (Мод, Много денег) 2.1.27

13
2
Скачать (110 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Last Day of Work, LLC
Версия:
2.1.27
Категория:
Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.ldw.vf3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
13
Комментарии:
1
Просмотров:
12 040

В Virtual Families 3 игроки могут создавать, развивать и руководить своей виртуальной семьей, в которой каждый член имеет свои особенности, предпочтения и мечты. С каждым новым поколением эта игра предоставляет возможность узнать больше о жизни виртуальных персонажей, позволяя игрокам вникать в их потребности, стремления и проблемы.


Третья часть порадует игроков обновленной графикой, большими возможностями для настройки интерьера дома, а также более сложными и интересными сценариями и задачами. Кроме того, в игре добавлены новые профессии, хобби и множество других деталей, делающих виртуальную жизнь еще ближе к реальности.


Одним из ключевых элементов Virtual Families 3 является принятие решений. Как и в реальной жизни, каждое ваше решение может повлиять на благосостояние, здоровье и счастье вашей виртуальной семьи. На пути к созданию идеальной семьи вам предстоит столкнуться с различными проблемами: от выбора правильного партнера до воспитания детей.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМод меню

ㆍНеограниченное количество монет

ㆍНеограниченное количество еды

ㆍНеограниченное количество корма для домашних животных

ㆍНеограниченное количество ВСЕЙ валюты

 Теги темы: Много денег

Скачать Virtual Families 3 (Мод, Много денег) 2.1.27 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Virtual Families 3 (Мод, Много денег)
110 Мб
Ссылка 2
110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Virtual Families 3 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Atom
Atom 6 мая 2022 13:06
Жаль что недоступная для нашей страны.
+1
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