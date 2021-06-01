В Virtual Families 3 игроки могут создавать, развивать и руководить своей виртуальной семьей, в которой каждый член имеет свои особенности, предпочтения и мечты. С каждым новым поколением эта игра предоставляет возможность узнать больше о жизни виртуальных персонажей, позволяя игрокам вникать в их потребности, стремления и проблемы.





Третья часть порадует игроков обновленной графикой, большими возможностями для настройки интерьера дома, а также более сложными и интересными сценариями и задачами. Кроме того, в игре добавлены новые профессии, хобби и множество других деталей, делающих виртуальную жизнь еще ближе к реальности.





Одним из ключевых элементов Virtual Families 3 является принятие решений. Как и в реальной жизни, каждое ваше решение может повлиять на благосостояние, здоровье и счастье вашей виртуальной семьи. На пути к созданию идеальной семьи вам предстоит столкнуться с различными проблемами: от выбора правильного партнера до воспитания детей.