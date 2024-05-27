Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег) 2.11.217
Захватывающий сюжет Карла Джонсона в борьбе за власть и справедливость
Grand Theft Auto: San Andreas, или просто GTA: SA, - это истинная легенда в мире видеоигр. Игра впервые увидела свет на PlayStation 2 в 2004 году и быстро завоевала огромную популярность. В последующие годы она была портирована на различные платформы, включая мобильные устройства, и продолжала завоевывать сердца игроков по всему миру.
Одной из ключевых причин популярности GTA: SA является ее открытый мир, который предоставляет игроку огромную свободу и множество возможностей. В этом мире игрок может исследовать бескрайние просторы трех городов, включая вымышленные Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, а также многочисленные пригороды и сельские районы. Этот мир настолько разнообразен и живописен, что в нем всегда есть что-то новое для обнаружения.
Сюжетная линия GTA: SA также является одной из ее ярких черт. Игрок управляет Карлом Джонсоном, возвращающимся в родной город Лос-Сантос после долгого отсутствия. Сюжет разворачивается вокруг борьбы за власть в мире наркотиков и преступности, и Карлу предстоит выполнить множество заданий и миссий, чтобы вернуть свой район и решить личные проблемы. Великолепно написанный сюжет и живописные персонажи делают игру увлекательной и захватывающей.
- Бесконечные деньги
Примечание . Когда вы входите в игру, нажмите кнопку «Возобновить» в первом меню, которое вы видите, количество ваших монет не ограничено.
MOD V2
- После запуска игры в меню "Начать игру" -> "Загрузить" вам будут доступны сохранения с большим количеством денег. Если они вам не нужны - начните новую игру;
- Ускорен запуск главного меню игры (авторизация в Social Club больше недоступна);
- Последние 2 слота сохранений можно использовать для локальных сохранений, а не для облачных;
- 60 FPS при отключенной настройке Ограничитель фреймов в разделе Игра.
MOD V3
- Мод меню с 70 функциями
--------------------------------------------------------
MOD V4 (2.11.217)
– Меню модов
– Добавить здоровье
– Добавить здоровье и деньги
– Добавить выносливость
– Получить катафалк
– Получить бензовоз
– Получить танк – получить вертолет Apache
– Получить реактивный ранец
– Получить серийную машину 1
– Получить серийную машину 2
– Получить серийную машину 3
– Получить серийный автомобиль 4
– Получить оружие 1
– Получить оружие 2
– Получить оружие 3
– Получить оружие 4
– Получить революцию
– Понизить уровень поиска
– Режим ниндзя
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Для установки игры на вашем устройстве необходимо 4 ГБ свободного места!
- Внимание! Эта игра предназначена для устройств с процессорами ARM64 (AArch64, Arm64-v8a). Установить модификацию на устройства с 32-битными процессорами нельзя.
Скачать Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег) 2.11.217 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство