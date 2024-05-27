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Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег)

Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег) 2.11.217

Захватывающий сюжет Карла Джонсона в борьбе за власть и справедливость
945
158
Скачать (2.5 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rockstar Games
Версия:
2.11.217
Категория:
Аркады / Симуляторы / Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
id приложения:
com.rockstargames.gtasa
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
945
Комментарии:
14
Просмотров:
304 181

Grand Theft Auto: San Andreas, или просто GTA: SA, - это истинная легенда в мире видеоигр. Игра впервые увидела свет на PlayStation 2 в 2004 году и быстро завоевала огромную популярность. В последующие годы она была портирована на различные платформы, включая мобильные устройства, и продолжала завоевывать сердца игроков по всему миру.


Одной из ключевых причин популярности GTA: SA является ее открытый мир, который предоставляет игроку огромную свободу и множество возможностей. В этом мире игрок может исследовать бескрайние просторы трех городов, включая вымышленные Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, а также многочисленные пригороды и сельские районы. Этот мир настолько разнообразен и живописен, что в нем всегда есть что-то новое для обнаружения.


Сюжетная линия GTA: SA также является одной из ее ярких черт. Игрок управляет Карлом Джонсоном, возвращающимся в родной город Лос-Сантос после долгого отсутствия. Сюжет разворачивается вокруг борьбы за власть в мире наркотиков и преступности, и Карлу предстоит выполнить множество заданий и миссий, чтобы вернуть свой район и решить личные проблемы. Великолепно написанный сюжет и живописные персонажи делают игру увлекательной и захватывающей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги

Примечание . Когда вы входите в игру, нажмите кнопку «Возобновить» в первом меню, которое вы видите, количество ваших монет не ограничено.


MOD V2

  • После запуска игры в меню "Начать игру" -> "Загрузить" вам будут доступны сохранения с большим количеством денег. Если они вам не нужны - начните новую игру;
  • Ускорен запуск главного меню игры (авторизация в Social Club больше недоступна);
  • Последние 2 слота сохранений можно использовать для локальных сохранений, а не для облачных;
  • 60 FPS при отключенной настройке Ограничитель фреймов в разделе Игра.

MOD V3

  • Мод меню с 70 функциями

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MOD V4 (2.11.217)


– Меню модов

– Добавить здоровье

– Добавить здоровье и деньги

– Добавить выносливость 

– Получить катафалк

– Получить бензовоз

– Получить танк – получить вертолет Apache

– Получить реактивный ранец

– Получить серийную машину 1

– Получить серийную машину 2

– Получить серийную машину 3

– Получить серийный автомобиль 4

– Получить оружие 1

– Получить оружие 2

– Получить оружие 3

– Получить оружие 4

– Получить революцию

– Понизить уровень поиска

– Режим ниндзя


ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Для установки игры на вашем устройстве необходимо 4 ГБ свободного места!
  • Внимание! Эта игра предназначена для устройств с процессорами ARM64 (AArch64, Arm64-v8a). Установить модификацию на устройства с 32-битными процессорами нельзя.
 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег) 2.11.217 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 (2.11.217)
2.5 Гб
MOD 2 (2.11.206)
2.5 Гб
MOD 2 (2.11.206) (Ссылка 2)
2.5 Гб
MOD V1 (Ссылка 2) (v2.11.217)
2.5 Гб
Мод (2.11.204)
2.5 Гб
MOD V4 (2.11.217)
2.5 Гб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег)


Комментарии (14)
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С
С 10 декабря 2023 00:15
Сделайте пожалуйста ориг!
+1
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Стас
Стас 9 декабря 2023 23:45
Согласен, скучно уже играть на взломке.

На взломке скучно
+1
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 22 августа 2023 13:53
Василий, Сегодня добавим версию 2.11.32
+3
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Василий
Василий 22 августа 2023 11:57
Можете сделать версию 2.11.32 , вне просто надпись...
Ведь нет ни одной сылки этой версии
Только более старые версии...
И оригинал без взлома...
-2
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Гость Андрей
Гость Андрей 12 июля 2023 06:04
Сделайте оригина а то взломку не интересно играть
+1
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Гость Руслан
Гость Руслан 20 ноября 2022 19:42
А MOD V 3 а там что
+1
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Кирилл
Кирилл 11 ноября 2022 21:39
Почему вочап
+5
Ответить
Гость Даниил
Гость Даниил 13 мая 2022 15:48
Вячеслав,
Это проблема не в интернете а в памяти
-14
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Артем
Артем 19 апреля 2022 16:37
Верните назад ссылки!
+18
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Чёрная империя
Чёрная империя 15 сентября 2021 03:47
Джанлиллан,
Спасибо что унижтожили гта са. ??
+11
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