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Among Us (Мод, Много функций)

Among Us (Мод, Много функций) 2024.6.4

2041
295
Скачать (528 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Innersloth LLC
Версия:
2024.6.4
Категория:
На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 528 Мб
id приложения:
com.innersloth.spacemafia
Русский язык:
Есть
Лайков:
2041
Комментарии:
138
Просмотров:
362 437

Among Us — это увлекательная многопользовательская игра, которая стремительно набирает популярность благодаря своему веселому и несложному геймплею. Играть можно в режиме мультиплеера, что гарантирует отличное настроение всем участникам. Однако Among Us — это не просто развлечение, но и выполнение важных поручений и поиск предателей среди команды!


Игра Among Us стала очень популярной, несмотря на то, что была выпущена несколько лет назад. В неё можно играть через Wi-Fi с друзьями, собирая команду до 10 человек. Основная задача игроков заключается в том, чтобы в роли членов экипажа починить поломанный космический шаттл. Вам предстоит перемещаться по огромному космическому кораблю, устранять разнообразные неполадки в системах и завершить игру победой.


Однако среди членов экипажа могут скрываться предатели, чья цель — саботировать работу команды и уничтожить всех членов экипажа. Задача честных игроков — выполнять поручения и одновременно выявлять предателей, чтобы избежать их подлых планов. Этот элемент игры добавляет интригу и делает каждый матч уникальным и захватывающим.


Мод работает?


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

 

МОД МЕНЮ

- Разблокировать все скины

- Разблокировать всех питомцев

- Разблокировать все шляпы

- Godmode

- Увидеть скрытые на карте

- Открыть закрытые места

- Событие ошибки игрока

- Телепорт

- Нет восстановления саботажа

- Удалить все задачи


MOD V2


  • Все скины разблокированы

Если у вас возникли проблемы с загрузкой дополнительных данных:

Перед установкой мода найдите игру «Среди нас» в Google Play и нажмите «Установить», через 5 секунд остановите загрузку, затем установите мод и запустите игру!


MOD V3


– [ Меню игрока ] –


– Показать информацию об игроке

– Нет клипа

– Входить во встречу

– Отчет о спаме (встреча должна начаться)

– Неограниченное количество экстренных встреч

– Нет времени восстановления собрания

– Закрыть все двери

– Нет времени восстановления дверей [Самозванцы]

– Может двигаться в вентиляционное отверстие

– Саботаж освещения

– Ремонт Саботаж

– Телепортация снаружи

— Телепортация внутрь

— Наблюдатель за игроком

— Тени сквозь стены

— Скорость

— Расстояние факела

— Выбрать фальшивую роль

— Увидеть призрак + Чат

— Саботаж (имеют кулдауны)


– [ Меню ESP ] – Линии Esp игрокам


– Товарищ(и) по команде

– Самозванец(и)

– Ученый(и)

– Инженер(ы)

– Ангел(ы)-хранитель

– Оборотень(и)

– Призрак(и)")


– [Меню хоста] –


– Изменить роли игроков

– Убить игрока

– Завершить игру [Победа самозванцев]

– Завершить игру [Победа команды]

– Uno Reverse Vote [Каждый голосует за себя]

– Anti Vote [За вас нельзя проголосовать]

– Перенаправить голосование [Принять голос каждого и проголосовать за избранного цвет]

– Выполнить мои задачи

– Выполнить все задачи


– [Редактор имени каждого (ведущий)]


– Введите имя проигрывателя

– Выберите проигрыватель

– Текстовый эффект (анимация RGB, ползунок RGB)

– Ползунок RGB (красный, зеленый, синий)

– [Меню учетной записи] –


- Изменить имя

- Включить бесплатный чат

– [ Пассивный ] –


- Чат всегда виден

- Разблокированы головные уборы

- Разблокированы таблички с именами

- Разблокированы питомцы

- Разблокированы скины

- Разблокированы козырьки



Важное замечание!
Игра не предлагает метод входа в систему Google. Неподписанный APK не обязательно должен быть доступен;
Если вы не можете установить игру, попробуйте удалить оригинальную версию перед установкой мода apk.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Among Us (Мод, Много функций) 2024.6.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
528 Мб
MOD V2
528 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
528 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
528 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Among Us (Мод, Много функций)


Комментарии (138)
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Савелий
Савелий 11 мая 2024 15:57
У меня вечно 3 мод вылетает.
-2
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Степан
Степан 26 декабря 2023 18:39
Чит гавно говорят много функций скачал а там 10 функций не советую
-3
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StevenMOg
StevenMOg 27 ноября 2023 14:39
https://m3qa.gl - mega sb зеркало сайта, mega sb не работает
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 июля 2023 11:16
Денчик, Здравствуйте, не знаем :(
Разработчик так сделал
+9
Ответить
Денчик
Денчик 26 июля 2023 04:17
Администраторы подскажите как поставить обычный чат после скачивание мод меню идёт загрузка и пишет о ошибке аккаунта
+8
Ответить
Chpelik
Chpelik 6 июля 2023 14:36
Почему когда я играю 2 раз у меня открыт только быстрый чат?
+2
Ответить
Рудольф_DE
Рудольф_DE 2 июля 2023 20:47
Мод 3 ,бесплатный чат и изменение никнейма. Работает? Ответьте пожалуйста.
0
Ответить
PLAYERi
PLAYERi 8 апреля 2023 09:31
по 2 ссылке мода V1 у меня началась игра когда небыло игроков, но во время катки было написано что 2 игрока и там был ещё один чел и он мог двигаться и я от этого пересрался.
не скачивайте эти читы это всё фейк
-12
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Гость Влад
Гость Влад 30 марта 2023 08:06
Когда будит чит 3 силку????
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 февраля 2023 23:29
Гость Влад, Здравствуйте, мод 3 не обновили ещё

Сармат, Печальная ситуация, реклама открывается при нажатии на кнопку скачать на apkadmin? просто закрывайте её и жмите ещё раз скачать и вы начнете скачивать, извините за неудобства.
+5
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