Among Us (Мод, Много функций) 2024.6.4
Among Us — это увлекательная многопользовательская игра, которая стремительно набирает популярность благодаря своему веселому и несложному геймплею. Играть можно в режиме мультиплеера, что гарантирует отличное настроение всем участникам. Однако Among Us — это не просто развлечение, но и выполнение важных поручений и поиск предателей среди команды!
Игра Among Us стала очень популярной, несмотря на то, что была выпущена несколько лет назад. В неё можно играть через Wi-Fi с друзьями, собирая команду до 10 человек. Основная задача игроков заключается в том, чтобы в роли членов экипажа починить поломанный космический шаттл. Вам предстоит перемещаться по огромному космическому кораблю, устранять разнообразные неполадки в системах и завершить игру победой.
Однако среди членов экипажа могут скрываться предатели, чья цель — саботировать работу команды и уничтожить всех членов экипажа. Задача честных игроков — выполнять поручения и одновременно выявлять предателей, чтобы избежать их подлых планов. Этот элемент игры добавляет интригу и делает каждый матч уникальным и захватывающим.
MOD V1
МОД МЕНЮ
- Разблокировать все скины
- Разблокировать всех питомцев
- Разблокировать все шляпы
- Godmode
- Увидеть скрытые на карте
- Открыть закрытые места
- Событие ошибки игрока
- Телепорт
- Нет восстановления саботажа
- Удалить все задачи
MOD V2
- Все скины разблокированы
Если у вас возникли проблемы с загрузкой дополнительных данных:
Перед установкой мода найдите игру «Среди нас» в Google Play и нажмите «Установить», через 5 секунд остановите загрузку, затем установите мод и запустите игру!
MOD V3
– [ Меню игрока ] –
– Показать информацию об игроке
– Нет клипа
– Входить во встречу
– Отчет о спаме (встреча должна начаться)
– Неограниченное количество экстренных встреч
– Нет времени восстановления собрания
– Закрыть все двери
– Нет времени восстановления дверей [Самозванцы]
– Может двигаться в вентиляционное отверстие
– Саботаж освещения
– Ремонт Саботаж
– Телепортация снаружи
— Телепортация внутрь
— Наблюдатель за игроком
— Тени сквозь стены
— Скорость
— Расстояние факела
— Выбрать фальшивую роль
— Увидеть призрак + Чат
— Саботаж (имеют кулдауны)
– [ Меню ESP ] – Линии Esp игрокам
– Товарищ(и) по команде
– Самозванец(и)
– Ученый(и)
– Инженер(ы)
– Ангел(ы)-хранитель
– Оборотень(и)
– Призрак(и)")
– [Меню хоста] –
– Изменить роли игроков
– Убить игрока
– Завершить игру [Победа самозванцев]
– Завершить игру [Победа команды]
– Uno Reverse Vote [Каждый голосует за себя]
– Anti Vote [За вас нельзя проголосовать]
– Перенаправить голосование [Принять голос каждого и проголосовать за избранного цвет]
– Выполнить мои задачи
– Выполнить все задачи
– [Редактор имени каждого (ведущий)]
– Введите имя проигрывателя
– Выберите проигрыватель
– Текстовый эффект (анимация RGB, ползунок RGB)
– Ползунок RGB (красный, зеленый, синий)
– [Меню учетной записи] –
- Изменить имя
- Включить бесплатный чат
– [ Пассивный ] –
- Чат всегда виден
- Разблокированы головные уборы
- Разблокированы таблички с именами
- Разблокированы питомцы
- Разблокированы скины
- Разблокированы козырьки
Важное замечание!
Игра не предлагает метод входа в систему Google. Неподписанный APK не обязательно должен быть доступен;
Если вы не можете установить игру, попробуйте удалить оригинальную версию перед установкой мода apk.
Скачать Among Us (Мод, Много функций) 2024.6.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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