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Dan The Man (Мод, Много денег)

Dan The Man (Мод, Много денег) 1.11.92

45
2
Скачать (83 Мб)
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Версия:
1.11.92
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Halfbrick Studios
Категория:
На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 559

Dan the Man - это захватывающая аркадная игра от создателей таких популярных игр, как Fruit Ninja и Jetpack Joyride. Эта игра обещает удовлетворить даже самых скептически настроенных геймеров на платформе Android.


В игре вы присоединяетесь к главному герою по имени Дэн-Человек, который отправляется в свое собственное эпическое путешествие. Его цель - победить злых тиранов, которые терроризируют земли и угрожают миру. Дэн-Человек готов сразиться со злодеями и вернуть мир и спокойствие в свой мир.


Геймплей Dan the Man предоставляет вам множество возможностей для борьбы с врагами. Вы сможете использовать разнообразное оружие и навыки, чтобы преодолевать препятствия и уничтожать врагов на своем пути. Будьте готовы к эпическим схваткам и захватывающим битвам, которые не дадут вам скучать. Игра также предлагает увлекательный сюжет, который будет разворачиваться по мере вашего продвижения. Вы будете следовать за Дэном-Человеком в его приключениях и узнаете больше о его целях и мотивах.


Скриншоты

Информация о модах

  • Бесконечные деньги
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 Теги темы: Много денег, Пиксельная

Скачать Dan The Man (Мод, Много денег) 1.11.92 взлом

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Скачать Dan The Man (Мод, Много денег) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

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