The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню) 2.3.4
The Sun Origin (Premium) - Не так давно произошла крупная военная катастрофа, ядерная война. Выжить удалось не многим, ведь благодаря сильнейшему излучению радиации большинство людей и животных превратилось в зомби-мутантов, которые стремятся истребить остатки человечества.
Ты должен постараться выжить в этом опасном Мире, теперь выше всего ценится вода и хлеб, выполняй сотни заданий, получай деньги и модернизируй свои вещи, оружие и экипировку.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
- Выносливость не уменьшается
- Бесконечные патроны
- Максимальный вес
- Бессмертие
- Вы не повреждены
МОД 2
- Бесконечные деньги
Скачать The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню) v2.3.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.