android-1.ru / Игры / Экшен / The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню)
The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню)

The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню) 2.3.4

83
14
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.3.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AGaming+
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:32
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 872 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
79 695
Скриншоты
Описание

The Sun Origin (Premium) - Не так давно произошла крупная военная катастрофа, ядерная война. Выжить удалось не многим, ведь благодаря сильнейшему излучению радиации большинство людей и животных превратилось в зомби-мутантов, которые стремятся истребить остатки человечества.


Ты должен постараться выжить в этом опасном Мире, теперь выше всего ценится вода и хлеб, выполняй сотни заданий, получай деньги и модернизируй свои вещи, оружие и экипировку.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Выносливость не уменьшается
  • Бесконечные патроны
  • Максимальный вес
  • Бессмертие
  • Вы не повреждены

МОД 2

  • Бесконечные деньги



Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
Игры из подборки Игры выживание на Андроид
Игры выживание на Андроид
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Встроенный кэш, Выживание, Зомби, Бродилки

Скачать The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню) v2.3.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
MOD V2 872 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 872 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Мой говорящий Том (Мод, Много денег)
Мой говорящий Том (Мод, Много денег)
Version: 8.6.0.6125
Laws of Civilization (Мод, Много денег)
Laws of Civilization (Мод, Много денег)
Version: 2.0.0
Cafeland - World Kitchen (Мод, много денег)
Cafeland - World Kitchen (Мод, много денег)
Version: 2.30.6
Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки)
Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 48.2
Мой Говорящий Том 2 (Мод, Много денег)
Мой Говорящий Том 2 (Мод, Много денег)
Version: 25.1.3.11738
Tinker Island (Мод, Бесплатные покупки)
Tinker Island (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.8.26
World War Heroes (Мод, Бесконечные патроны)
World War Heroes (Мод, Бесконечные патроны)
Version: 1.40.5
The Quarry (Мод, Patched)
The Quarry (Мод, Patched)
Version: 122-full

Отзывы о The Sun Origin Постапокалипсис (Мод меню)


Комментарии (5)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lisa
Lisa 13 февраля 2025 21:52
Вышеперечисленные модификации вообще не работают
-1
Ответить
An-sher
An-sher 1 сентября 2022 03:30
Бесконечные патроны не работают!
+4
Ответить
Илья гавшин
Илья гавшин 7 апреля 2022 16:59
Пожалуйста уменьшите размер предложения The Sun Original

+5
Ответить
Лёха
Лёха 26 февраля 2022 07:21
Не знаю качается и можете сделать пожалуйста чтобы игры весил и меньше ну гта сан весила ну 798 мб 984мб умаляю пожалуйста????????





+3
Ответить
Грей
Грей 14 апреля 2021 03:51
Жаль нет мода бесплатные покупки 
+12
Ответить