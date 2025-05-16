Описание

The Sun Origin (Premium) - Не так давно произошла крупная военная катастрофа, ядерная война. Выжить удалось не многим, ведь благодаря сильнейшему излучению радиации большинство людей и животных превратилось в зомби-мутантов, которые стремятся истребить остатки человечества.





Ты должен постараться выжить в этом опасном Мире, теперь выше всего ценится вода и хлеб, выполняй сотни заданий, получай деньги и модернизируй свои вещи, оружие и экипировку.