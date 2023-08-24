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Мой говорящий Том (Мод, Много денег)

Мой говорящий Том (Мод, Много денег) 8.3.0.5109

65
16
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Версия:
8.3.0.5109
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 224

Мой Говорящий Том это не просто игра, это целый виртуальный мир, в котором живет забавный и милый кот Том. С самого начала игроки могут видеть, как маленький котенок превращается во взрослого кота, который имеет свои потребности, желания и чувства. Этот мир полон возможностей: от обычных забот о домашнем питомце до участия в разнообразных мини-играх, которые не только развлекают, но и помогают заработать дополнительные монеты для покупки различных предметов и аксессуаров для Тома.


Помимо базового ухода за котом, в игре есть множество других занятностей. Например, игроки могут обустраивать дом Тома, покупая новую мебель, декор или даже расширяя его пространство. Есть возможность путешествовать в разные локации, встречая при этом других животных и открывая новые сюрпризы.


Еще одной уникальной особенностью игры является то, что Том может повторять за вами слова или фразы с собственным комичным голосом, что добавляет элемента взаимодействия и общения между игроком и котом.


Скриншоты

Информация о модах

Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно игровой валюты.

 Теги темы: Много денег, Для детей

Скачать Мой говорящий Том (Мод, Много денег) 8.3.0.5109 взлом

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Скачать Мой говорящий Том (Мод, Много денег) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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