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Magic Tiles 3 (Мод, много денег)

Magic Tiles 3 (Мод, много денег) 11.052.006

Идеальная игра для любителей музыки всех возрастов
21
8
Скачать (141 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AMANOTES
Версия:
11.052.006
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 141 Мб
id приложения:
com.youmusic.magictiles
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
0
Просмотров:
8 958

Музыка – это волшебство, которое может заставить наши сердца биться быстрее или успокоить душу. "Magical Tiles 3" приглашает вас погрузиться в этот волшебный мир, где каждое касание клавиши становится частью музыкальной истории.


В этой игре не просто нажимайте на кнопки – ощущайте каждую мелодию, вживайтесь в каждую композицию и дайте своим пальцам танцевать в такт музыке. От классических шедевров до современных мелодий, Она предлагает широкий выбор музыкальных треков на любой вкус.


Сочетание ритмичного геймплея с красочным дизайном и качественной музыкой делает эту игру идеальной для любителей музыки всех возрастов. Будь вы профессиональным музыкантом или просто любители музыки, "Magical Tiles 3" позволит вам испытать радость от игры на фортепиано и откроет перед вами новые горизонты музыкального мира. Так что устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и дайте себе уйти в мир музыкальных мелодий, где каждая клавиша фортепиано приводит вас к новым приключениям и ощущениям.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное сердце
  • Разблокированный VIP
  • Разблокированы все песни
  • Без рекламы

МОД 2

  • Бесконечные деньги


 Теги темы: Много денег

Скачать Magic Tiles 3 (Мод, много денег) 11.052.006 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
141 Мб
MOD V2
141 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
141 Мб
Ссылка 2 (MOD V2)
141 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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