Magic Tiles 3 (Мод, много денег) 11.052.006
Идеальная игра для любителей музыки всех возрастов
Музыка – это волшебство, которое может заставить наши сердца биться быстрее или успокоить душу. "Magical Tiles 3" приглашает вас погрузиться в этот волшебный мир, где каждое касание клавиши становится частью музыкальной истории.
В этой игре не просто нажимайте на кнопки – ощущайте каждую мелодию, вживайтесь в каждую композицию и дайте своим пальцам танцевать в такт музыке. От классических шедевров до современных мелодий, Она предлагает широкий выбор музыкальных треков на любой вкус.
Сочетание ритмичного геймплея с красочным дизайном и качественной музыкой делает эту игру идеальной для любителей музыки всех возрастов. Будь вы профессиональным музыкантом или просто любители музыки, "Magical Tiles 3" позволит вам испытать радость от игры на фортепиано и откроет перед вами новые горизонты музыкального мира. Так что устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и дайте себе уйти в мир музыкальных мелодий, где каждая клавиша фортепиано приводит вас к новым приключениям и ощущениям.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное сердце
- Разблокированный VIP
- Разблокированы все песни
- Без рекламы
МОД 2
- Бесконечные деньги
Скачать Magic Tiles 3 (Мод, много денег) 11.052.006 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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