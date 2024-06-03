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Angry Birds Match 3 (Мод, много денег)

Angry Birds Match 3 (Мод, много денег) 8.1.0

3
2
Скачать (126 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Версия:
8.1.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
id приложения:
com.rovio.abmatch3
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
4 890

Приходя на Angry Birds Match, ваша миссия - спасти более 50 молодых птиц, похищенных голубыми свиньями. Великими помощниками, которые помогут вам выполнить миссию, являются могущественные птицы, такие как Красные, Бомбы и Чак. Что касается игрового процесса, похожего на Candy Crush Saga или матч 3-х игр того же жанра, вы будете помещать похожие предметы или персонажей в прямую линию, чтобы набирать очки. Те же самые объекты, которые вы только что свернули, исчезнут и освободят место для появления новых объектов.


Тем не менее, уровень сложности постепенно увеличивается по мере того, как вы играете на более высоких уровнях, что ограничивает количество ваших ходов в каждой игре, поэтому следите за тем, чтобы добиться прогресса. Поскольку всего несколько мелких ошибок, этого достаточно, чтобы вы потеряли игру. Покажите несколько советов, постарайтесь объединить как можно больше объектов, чтобы получить специальный бонус. Затем вы создадите птиц на игровом экране; Эти птицы помогут вам быстро убить свиней и наберут для вас более высокий балл. Особенно сложные игры, если вы не создаете игровую стратегию, это трудно преодолеть. 



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество жизней

2. Неограниченное количество бустеров бомб

3. Неограниченное количество монет

4. Неограниченное количество бустеров Теренса

5. Неограниченное количество бустеров Red Chuck Bomb 

6. Неограниченные бустеры Red и Chuck


MOD V2

  • Неограниченное количество жизней
  • Неограниченные бустеры


MOD V3

  • Бесконечные деньги


 Теги темы: Много денег

Скачать Angry Birds Match 3 (Мод, много денег) 8.1.0 взлом

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Скачать Angry Birds Match 3 (Мод, много денег)
126 Мб
Ссылка 2
126 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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