Приходя на Angry Birds Match, ваша миссия - спасти более 50 молодых птиц, похищенных голубыми свиньями. Великими помощниками, которые помогут вам выполнить миссию, являются могущественные птицы, такие как Красные, Бомбы и Чак. Что касается игрового процесса, похожего на Candy Crush Saga или матч 3-х игр того же жанра, вы будете помещать похожие предметы или персонажей в прямую линию, чтобы набирать очки. Те же самые объекты, которые вы только что свернули, исчезнут и освободят место для появления новых объектов.





Тем не менее, уровень сложности постепенно увеличивается по мере того, как вы играете на более высоких уровнях, что ограничивает количество ваших ходов в каждой игре, поэтому следите за тем, чтобы добиться прогресса. Поскольку всего несколько мелких ошибок, этого достаточно, чтобы вы потеряли игру. Покажите несколько советов, постарайтесь объединить как можно больше объектов, чтобы получить специальный бонус. Затем вы создадите птиц на игровом экране; Эти птицы помогут вам быстро убить свиней и наберут для вас более высокий балл. Особенно сложные игры, если вы не создаете игровую стратегию, это трудно преодолеть.



