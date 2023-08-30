Angry Birds Transformers (Мод, Много денег) 2.32.0
Выберите свою команду инопланетных птиц-трансформеров
Добро пожаловать в мир Angry Birds Transformers, где начинается настоящее захватывающее приключение! Вам предстоит сразиться со множеством врагов, ведь Эггспарк, злобный предатель, превращает своих союзников в роботов и разрушает остров Хрюши. Но вы не позволите им безнаказанно шатающимся, верно? Возьмите дело в свои руки и примите меры прямо сейчас, чтобы искоренить эту угрозу.
Выберите свою команду инопланетных птиц-трансформеров, каждый из которых обладает уникальными способностями и оружием. Прокачайте их навыки, чтобы стать непобедимыми в битве против злодеев. Вам предстоит совершить захватывающие миссии, исследовать различные уровни и сражаться в эпических схватках.
Соберите союзников на вашем пути, чтобы укрепить свою команду и совместно сражаться с врагами. Вы сможете использовать мощные оружия и специальные умения, чтобы повергнуть врагов в пыль. Не забывайте собирать бонусы и секреты, которые помогут вам преодолеть все преграды на пути к победе.
Вступите в бой прямо сейчас и станьте героем, спасающим остров Хрюши от злодеев-роботов. Ваши решения и мастерство будут определять исход этой эпической схватки. Не дайте врагам ни шанса, сделайте все возможное, чтобы вернуть мир и спокойствие на остров. Время действовать!
МОД 1
1. Неограниченное количество драгоценных камней
2. Неограниченное количество золота
3. Неограниченное количество свиней
4. Максимальный ранг
5. Разблокированы все карты
6. Разблокированы все трансформеры
7. Активны уровни событий
8. Можно разблокировать все (предоставляются все виды валюты)
МОД 2
1. Неограниченное количество драгоценных камней
2. Неограниченное количество золота
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