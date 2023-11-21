Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) 11.5.1
Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) - В этой игре вам предстоит побеждать множество идущих на вас зомби. Собирайте свою армию, состоящую из растений, укрепляйте свою оборону в огороде. Исследуйте сотни новых растений и зомби, собирайте коллекцию из легендарных растений, таких как Подсолнуха и Горохострела или Гуаву. Здесь появилось и много новых героев, способных эффективно защитить вас от коварных зомби.
Во время игры вы можете собирать семена растений, потом сажать их и получать удивительные растения. Сражайтесь в 11 удивительных мирах, побывайте в древних временах или в далёком будущем.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное золото
- Неограниченная энергия (мгновенные растения)
Примечание. Попробуйте выполнить следующие действия, если APK-файл INSTALLER MOD не работает должным образом.
1.Скачать мод apk
2. Загрузите оригинальную игру из магазина Google Play.
3. Затем перейдите в «Диспетчер файлов», прежде чем удалить оригинальную игру, которую вы скачали из магазина игр, затем Android/obb/com.ea.game.pvz2_row Когда вы дойдете до этого места, измените имя файла на com.ea. игра.pvz2_rowX
4.Удалите оригинальную игру. А затем установите apk мода, который вы скачали с liteapks.
5.Вернитесь в файловый менеджер и снова исправьте как com.ea.game.pvz2_row
И завершил хорошие игры 🙂
Скачать Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) 11.5.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство