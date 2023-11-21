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Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов)

Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) 11.5.1

400
86
Скачать (624 Мб)
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Версия:
11.5.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 624 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
108 208

Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) - В этой игре вам предстоит побеждать множество идущих на вас зомби. Собирайте свою армию, состоящую из растений, укрепляйте свою оборону в огороде. Исследуйте сотни новых растений и зомби, собирайте коллекцию из легендарных растений, таких как Подсолнуха и Горохострела или Гуаву. Здесь появилось и много новых героев, способных эффективно защитить вас от коварных зомби.


Во время игры вы можете собирать семена растений, потом сажать их и получать удивительные растения. Сражайтесь в 11 удивительных мирах, побывайте в древних временах или в далёком будущем.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное золото
  • Неограниченная энергия (мгновенные растения)

Примечание. Попробуйте выполнить следующие действия, если APK-файл INSTALLER MOD не работает должным образом.

1.Скачать мод apk

2. Загрузите оригинальную игру из магазина Google Play.

3. Затем перейдите в «Диспетчер файлов», прежде чем удалить оригинальную игру, которую вы скачали из магазина игр, затем Android/obb/com.ea.game.pvz2_row Когда вы дойдете до этого места, измените имя файла на com.ea. игра.pvz2_rowX

4.Удалите оригинальную игру. А затем установите apk мода, который вы скачали с liteapks.

5.Вернитесь в файловый менеджер и снова исправьте как com.ea.game.pvz2_row

И завершил хорошие игры 🙂

 Теги темы: Много алмазов, Встроенный кэш

Скачать Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) 11.5.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 624 Мб MOD V1 (Без кэша) 624 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 624 Мб MOD V1 (Без кэша) (Ссылка 2) 624 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов)


Комментарии (3)
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Ringig
Ringig 2 февраля 2023 20:27
Сделал то что было сказано в инструкции но пишет что купите игру
+8
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Александр
Александр 20 января 2023 22:05
Всё сделал как описано при включении игра вылетает.
+10
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Muhammet
Muhammet 16 ноября 2022 15:07
Разрабы молодцы отлично зделан мод всем спасибо кто уделил время👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👌🏻👌🏻
-12
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