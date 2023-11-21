Plants vs. Zombies 2 (Мод, Много алмазов) - В этой игре вам предстоит побеждать множество идущих на вас зомби. Собирайте свою армию, состоящую из растений, укрепляйте свою оборону в огороде. Исследуйте сотни новых растений и зомби, собирайте коллекцию из легендарных растений, таких как Подсолнуха и Горохострела или Гуаву. Здесь появилось и много новых героев, способных эффективно защитить вас от коварных зомби.





Во время игры вы можете собирать семена растений, потом сажать их и получать удивительные растения. Сражайтесь в 11 удивительных мирах, побывайте в древних временах или в далёком будущем.