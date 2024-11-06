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Plants vs Zombies: True Unmatched (Мод, Modpack)

Plants vs Zombies: True Unmatched (Мод, Modpack) v1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Стратегии / Казуальные
Обновлено:
6-11-2024, 12:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 316 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
323
Описание

Plants vs Zombies: True Unmatched — это новая глава в культовой вселенной tower defense, которая захватит вас с первой минуты. Здесь привычные растения выходят за пределы обороны и переходят в наступление, используя мощные комбо и массовые атаки, чтобы стереть с лица земли полчища зомби. Это не просто очередная вариация, а настоящий прорыв для тех, кто всегда мечтал видеть своих зеленых защитников в более активной роли. Динамичные бои, улучшенные способности и активный геймплей делают игру идеальной для поклонников жанра, которые ищут что-то свежее и взрывное.


Благодаря стилю «WuXia», вдохновленному азиатскими фильмами о боевых искусствах, растения становятся настоящими мастерами боя, каждая атака которых отточена и мощна. Теперь ваши любимые растения обладают разрушительными приемами и уникальными навыками, которые превращают поле боя в арену эпических сражений. Plants vs Zombies: True Unmatched — это идеальное сочетание тактического планирования и мощи, добавляющее новизну в классическую игру и гарантированно увлекающее на долгие часы!


Информация о модах

Мод пак

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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