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Plants vs Zombies Super Hybrid Mobile (Мод, Много денег)

Plants vs Zombies Super Hybrid Mobile (Мод, Много денег) v0.2.0

Гибридные растения против мутировавших зомби в новой стратегической вселенной

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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 09:26
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 209 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание

Plants vs Zombies: Super Hybrid Mobile — это фанатский мод, который кардинально обновляет классическую Tower Defense-механику, добавляя более 150 новых гибридов растений и зомби. Каждый гибрид — это смесь умений, тактик и неожиданных способностей, объединяющих характеристики обеих сторон конфликта. Представь себе атакующее растение с зомби-бронёй или зомби с восстанавливающейся корневой системой. Такие комбинации заставляют думать по-новому и искать свежие пути к победе. Игровой процесс стал глубже, сложнее и насыщеннее.


Игроки оказываются в перезапущенной вселенной PvZ, где каждое новое сражение требует тщательного планирования. Неожиданные комбинации врагов, нестандартные волны и уникальные союзники формируют динамичный и непредсказуемый геймплей. Чтобы победить, одного мощного растения уже недостаточно — теперь нужен умный подбор гибридов, грамотная расстановка и быстрая адаптация. Super Hybrid — это не просто мод, а полноценное расширение, которое переосмысляет любимую классику и бросает вызов даже ветеранам PvZ.


Информация о модах

Совет: Это демо-версия мобильной версии PVZ Super Hybrid.

Модпак:

1. Неограниченное количество монет

2. Все уровни разблокированы

3. Безлимитное солнце

4. Нет времени на перезарядку при посадке

5. Увеличенная скорость игры

Plants vs. Zombies: Hybrid Edition (Без модов – Оригинальное испытание)

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 Теги темы: Много денег

Скачать Plants vs Zombies Super Hybrid Mobile (Мод, Много денег) v0.2.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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