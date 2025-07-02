Thronefall (Мод, Много денег) v2.12.7
Строй королевство при дневном свете и держи оборону в ночи
В Thronefall ты оказываешься в роли юного правителя, чья задача — возвести процветающее дневное королевство и успеть осмотреть владения верхом на лошади перед битвой. Днём ты закладываешь фермы, мастерские и укрепления, выбираешь, какие здания вывести в приоритет, и заботишься о каждом камне в крепостных стенах. Каждая постройка влияет на прибыль, оборону и ресурсы, а вид сверху даёт полное представление о масштабе твоего наследия.
Когда солнце садится, начинается пора ночных сражений: ты лично ведёшь войска в бой, маневрируешь кавалерией и активируешь специальные умения героя, отбивая волны врагов. Построенная днём база испытывается на прочность, и от твоих решений зависит, выдержит ли стена первую атаку. Гибкая система смены дня и ночи задаёт темп: каждый цикл требует новой тактики — то укрепить ворота, то усилить ловушки, то лично выйти в бой, чтобы стать настоящим защитником своего королевства.
Полное, неограниченное золото
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Внимание▶
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