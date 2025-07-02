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Thronefall (Мод, Много денег)

Thronefall (Мод, Много денег) v2.12.7

Строй королевство при дневном свете и держи оборону в ночи

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Версия:
2.12.7
Требования:
Android 11
Разработчик:
Doghowl Games Ltd
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Описание

В Thronefall ты оказываешься в роли юного правителя, чья задача — возвести процветающее дневное королевство и успеть осмотреть владения верхом на лошади перед битвой. Днём ты закладываешь фермы, мастерские и укрепления, выбираешь, какие здания вывести в приоритет, и заботишься о каж­дом камне в крепостных стенах. Каждая постройка влияет на прибыль, оборону и ресурсы, а вид сверху даёт полное представление о масштабе твоего наследия.


Когда солнце садится, начинается пора ночных сражений: ты лично ведёшь войска в бой, маневрируешь кавалерией и активируешь специальные умения героя, отбивая волны врагов. Построенная днём база испытывается на прочность, и от твоих решений зависи­т, выдержит ли стена первую атаку. Гибкая система смены дня и ночи задаёт темп: каждый цикл требует новой тактики — то укрепить ворота, то усилить ловушки, то лично выйти в бой, чтобы стать настоящим защитником своего королевства.


Информация о модах

Полное, неограниченное золото

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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