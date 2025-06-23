android-1.ru / Игры / Стратегии / Loadout Warrior (Мод, Много денег)
Loadout Warrior (Мод, Много денег)

Loadout Warrior (Мод, Много денег) 2.1.5

Слияй артефакты из волшебного рюкзака и создай непобедимого героя-воина мощь
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.1.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MobGame Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 00:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Loadout Warrior переносит вас в фэнтезийный мир, где каждый рюкзак — магический инвентарь с сотнями предметов для слияния. Начав с пары простых клинков и брони, вы комбинируете лут в сетке «рюкзак-алхимия»: два кинжала дают меч, меч плюс ядро стихии рождает огненный клинок, а три таких клинка сливаются в легендарную глефу. Каждое удачное соединение сразу повышает характеристики героя, открывает новые способности и визуально меняет модель снаряжения. Враги усиливаются по уровневой шкале, поэтому грамотная цепочка апгрейдов и своевременный выбор эффектов (поджог, яд, молниеносный урон) решают, переживёте ли вы следующий портал.


За победы игра награждает эссенцией, которую тратите на расширение ячеек рюкзака и прокачку редкости дропа; система пассивов позволяет выбрать стиль — танк с отхилом, крит-ассасин или маг-контролёр. Ежедневные рейды дают уникальные реликвии, а асинхронная «арена призраков» сравнивает ваши сборки с сетапами других игроков. Обновления привносят новые типы предметов (тотемы поддержки, руны-модификаторы) и ивент-босса недели, гарантируя, что стратегия слияния никогда не застынет. Доберитесь до вершины таблицы лидеров и станьте тем самым мастером рюкзаков, чья экипировка знает только слово «победа».


Информация о модах
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Удалить рекламу
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Loadout Warrior (Мод, Много денег) v2.1.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Loadout Warrior (Мод, Много денег) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Tavern Legend (Мод, Без рекламы)
Tavern Legend (Мод, Без рекламы)
Version: 0.9.10
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Version: 0.01.00
Back Fight (Мод, Без рекламы)
Back Fight (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.3
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.51
Winter Defense (Мод меню)
Winter Defense (Мод меню)
Version: 0.2.7
Carnage Wars (Мод, Много ресурсов)
Carnage Wars (Мод, Много ресурсов)
Version: 4.1
Spaceland (Мод, Unlocked)
Spaceland (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.3.210
Raft War: Survival (Мод, Без рекламы)
Raft War: Survival (Мод, Без рекламы)
Version: 0.8.1

Отзывы о Loadout Warrior (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив