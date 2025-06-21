Age of Robots: Войны Героев (Мод меню) 0.01.00
Командуй эпохами, эволюционируй легионы роботов и сокруши волны врагов
Age of Robots: Войны Героев переносит тебя в альтернативную историю, где первая паровая автоматона может через пару раундов превратиться в гравитационного титана. Стартуешь на пыльной площадке с гремящими шестерёнками, строишь защитные турели и высылаешь мех-пехоту перехватывать коридоры. Каждые пять минут приходят всё опаснее отряды: ранние заклёпанные дредноуты сменяются плазменными дронами, а одна ошибка в расстановке — и линии башен плавятся под энергосаблями. Накопленное железо переводишь в исследовательские очки: открываешь новые шасси, меняешь броню на сплав из вибростали и добавляешь реактивные ранцы, чтобы перебросить отряд с тыла на головной фланг до следующего залпа.
Дальше начинается эволюция от эпохи в эпоху: шесть технологических ступеней, каждая с уникальным ландшафтом, погодной опасностью и бонус-модулями. Классические элементы Tower Defense сочетаются с управлением мобильными диверсионными группами: прокати колесного рейдера за линию врага, обрушь завод снабжения и вернись под купол щита, пока артиллерия заряжается. Большая стратегия держит в тонусе ресурсное ядро — распределяй энергию между апгрейдом турелей и массовым вызовом пехоты, потому что финальные PvE-кампании 50 уровней проверят на прочность даже ветеранов жанра. Каждая победа даёт чертежи редких модификаторов, увеличивает лимит армии и приближает тот миг, когда твой флот световых крейсеров пройдёт сектор без единой царапины. Готов ли ты вписать своё имя в летопись стальных веков?
1. Увеличено количество алмазов
2. Увеличено количество золота
3. Меню модов
Примечание: для получения более подробной информации о меню модов игры вам необходимо посмотреть обучающее видео по игре.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.