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Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)

Age of Robots: Войны Героев (Мод меню) 0.01.00

Командуй эпохами, эволюционируй легионы роботов и сокруши волны врагов
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Версия:
0.01.00
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NOXGAMES
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Age of Robots: Войны Героев переносит тебя в альтернативную историю, где первая паровая автоматона может через пару раундов превратиться в гравитационного титана. Стартуешь на пыльной площадке с гремящими шестерёнками, строишь защитные турели и высылаешь мех-пехоту перехватывать коридоры. Каждые пять минут приходят всё опаснее отряды: ранние заклёпанные дредноуты сменяются плазменными дронами, а одна ошибка в расстановке — и линии башен плавятся под энергосаблями. Накопленное железо переводишь в исследовательские очки: открываешь новые шасси, меняешь броню на сплав из вибростали и добавляешь реактивные ранцы, чтобы перебросить отряд с тыла на головной фланг до следующего залпа.


Дальше начинается эволюция от эпохи в эпоху: шесть технологических ступеней, каждая с уникальным ландшафтом, погодной опасностью и бонус-модулями. Классические элементы Tower Defense сочетаются с управлением мобильными диверсионными группами: прокати колесного рейдера за линию врага, обрушь завод снабжения и вернись под купол щита, пока артиллерия заряжается. Большая стратегия держит в тонусе ресурсное ядро — распределяй энергию между апгрейдом турелей и массовым вызовом пехоты, потому что финальные PvE-кампании 50 уровней проверят на прочность даже ветеранов жанра. Каждая победа даёт чертежи редких модификаторов, увеличивает лимит армии и приближает тот миг, когда твой флот световых крейсеров пройдёт сектор без единой царапины. Готов ли ты вписать своё имя в летопись стальных веков?


Информация о модах

1. Увеличено количество алмазов

2. Увеличено количество золота

3. Меню модов


Примечание: для получения более подробной информации о меню модов игры вам необходимо посмотреть обучающее видео по игре.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Age of Robots: Войны Героев (Мод меню) v0.01.00 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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