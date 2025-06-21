Описание

Age of Robots: Войны Героев переносит тебя в альтернативную историю, где первая паровая автоматона может через пару раундов превратиться в гравитационного титана. Стартуешь на пыльной площадке с гремящими шестерёнками, строишь защитные турели и высылаешь мех-пехоту перехватывать коридоры. Каждые пять минут приходят всё опаснее отряды: ранние заклёпанные дредноуты сменяются плазменными дронами, а одна ошибка в расстановке — и линии башен плавятся под энергосаблями. Накопленное железо переводишь в исследовательские очки: открываешь новые шасси, меняешь броню на сплав из вибростали и добавляешь реактивные ранцы, чтобы перебросить отряд с тыла на головной фланг до следующего залпа.





Дальше начинается эволюция от эпохи в эпоху: шесть технологических ступеней, каждая с уникальным ландшафтом, погодной опасностью и бонус-модулями. Классические элементы Tower Defense сочетаются с управлением мобильными диверсионными группами: прокати колесного рейдера за линию врага, обрушь завод снабжения и вернись под купол щита, пока артиллерия заряжается. Большая стратегия держит в тонусе ресурсное ядро — распределяй энергию между апгрейдом турелей и массовым вызовом пехоты, потому что финальные PvE-кампании 50 уровней проверят на прочность даже ветеранов жанра. Каждая победа даёт чертежи редких модификаторов, увеличивает лимит армии и приближает тот миг, когда твой флот световых крейсеров пройдёт сектор без единой царапины. Готов ли ты вписать своё имя в летопись стальных веков?