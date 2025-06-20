Tank Company (Полная версия) 1.3.8
Сорви броню врага в масштабных танковых боях 15 на 15 на огромных картах
MMO-экшен про танковые сражения бросает тебя на стальные равнины и городские руины: выбери машину, займи выгодную позицию, держи угол брони и выцеливай уязвимые модули. Каждый бой длится считанные минуты, но заставляет думать: отступить к холму или рвануть вперёд, пока враг перезаряжается? Тебе придётся работать с командой, засекать фланг-подкаты и успевать перезарядить кумулятивы — промах равен взрыву боекладки. Не зевай: финальный залп решает судьбу матча!
В Tank Company ждут эпичные 15-на-15 бои на шести гигантских картах, больше аутентичных 150+ танков XX века и дерево модулей, где каждая плита брони, орудие или двигатель меняют стиль игры. Прокачивай экипаж, открывай камуфляжи, вступай в кланы и получай награды за сезонные рейтинг-битвы. Модульный ремонт, дымовые завесы и арт-поддержка добавляют тактику: защищай базу, разгоняй бронекулак или веди обходную разведку — твой выбор формирует легенду в анналах пол
Полная версия
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.