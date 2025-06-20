Описание

MMO-экшен про танковые сражения бросает тебя на стальные равнины и городские руины: выбери машину, займи выгодную позицию, держи угол брони и выцеливай уязвимые модули. Каждый бой длится считанные минуты, но заставляет думать: отступить к холму или рвануть вперёд, пока враг перезаряжается? Тебе придётся работать с командой, засекать фланг-подкаты и успевать перезарядить кумулятивы — промах равен взрыву боекладки. Не зевай: финальный залп решает судьбу матча!





В Tank Company ждут эпичные 15-на-15 бои на шести гигантских картах, больше аутентичных 150+ танков XX века и дерево модулей, где каждая плита брони, орудие или двигатель меняют стиль игры. Прокачивай экипаж, открывай камуфляжи, вступай в кланы и получай награды за сезонные рейтинг-битвы. Модульный ремонт, дымовые завесы и арт-поддержка добавляют тактику: защищай базу, разгоняй бронекулак или веди обходную разведку — твой выбор формирует легенду в анналах пол