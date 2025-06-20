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Tank Company (Полная версия)

Tank Company (Полная версия) 1.3.8

Сорви броню врага в масштабных танковых боях 15 на 15 на огромных картах
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Версия:
1.3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Exptional Global
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

MMO-экшен про танковые сражения бросает тебя на стальные равнины и городские руины: выбери машину, займи выгодную позицию, держи угол брони и выцеливай уязвимые модули. Каждый бой длится считанные минуты, но заставляет думать: отступить к холму или рвануть вперёд, пока враг перезаряжается? Тебе придётся работать с командой, засекать фланг-подкаты и успевать перезарядить кумулятивы — промах равен взрыву боекладки. Не зевай: финальный залп решает судьбу матча!


В Tank Company ждут эпичные 15-на-15 бои на шести гигантских картах, больше аутентичных 150+ танков XX века и дерево модулей, где каждая плита брони, орудие или двигатель меняют стиль игры. Прокачивай экипаж, открывай камуфляжи, вступай в кланы и получай награды за сезонные рейтинг-битвы. Модульный ремонт, дымовые завесы и арт-поддержка добавляют тактику: защищай базу, разгоняй бронекулак или веди обходную разведку — твой выбор формирует легенду в анналах пол


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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