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Spaceland (Мод, Unlocked)

Spaceland (Мод, Unlocked) 1.7.3.210

Командуй отрядом и раскрывай тайны мертвой колонии в космической тактике
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Версия:
1.7.3.210
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PlayPanic
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:42
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Spaceland забрасывает твой штурмовой отряд на покрытую ржавыми станциями планету, где когда-то процветала колония. Теперь по коридорам бродят хищные формы жизни и автоматические турели, а каждый шаг отмеряется очками действий. Ты попеременно продвигаешь снайпера к укрытиям, ставишь гранатомётчика на позицию и ищешь терминалы, чтобы открыть запертые шлюзы и добраться до центрального комплекса, пока боезапас тает и воздух наполняется озоном от лазеров.


В арсенале кампании свыше семидесяти миссий: пошаговые бои превращают каждый залп в стратегическое решение, а разрушаемое окружение позволяет взрывать бочки и ронять перекрытия прямо на врагов. За спасённых инженеров и найденные сплавы ты улучшаешь броню, открываешь перки вроде реактивного рывка и собираешь редкое оружие боссов-мутантов. Секретные журналы постепенно раскрывают историю катастрофы, а рейтинговые задачи вызывают перепройти уровни на максимальной сложности, чтобы доказать, кто действительно готов выжить среди звёздных руин.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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