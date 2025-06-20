Описание

Spaceland забрасывает твой штурмовой отряд на покрытую ржавыми станциями планету, где когда-то процветала колония. Теперь по коридорам бродят хищные формы жизни и автоматические турели, а каждый шаг отмеряется очками действий. Ты попеременно продвигаешь снайпера к укрытиям, ставишь гранатомётчика на позицию и ищешь терминалы, чтобы открыть запертые шлюзы и добраться до центрального комплекса, пока боезапас тает и воздух наполняется озоном от лазеров.





В арсенале кампании свыше семидесяти миссий: пошаговые бои превращают каждый залп в стратегическое решение, а разрушаемое окружение позволяет взрывать бочки и ронять перекрытия прямо на врагов. За спасённых инженеров и найденные сплавы ты улучшаешь броню, открываешь перки вроде реактивного рывка и собираешь редкое оружие боссов-мутантов. Секретные журналы постепенно раскрывают историю катастрофы, а рейтинговые задачи вызывают перепройти уровни на максимальной сложности, чтобы доказать, кто действительно готов выжить среди звёздных руин.