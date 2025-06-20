Spaceland (Мод, Unlocked) 1.7.3.210
Командуй отрядом и раскрывай тайны мертвой колонии в космической тактике
Spaceland забрасывает твой штурмовой отряд на покрытую ржавыми станциями планету, где когда-то процветала колония. Теперь по коридорам бродят хищные формы жизни и автоматические турели, а каждый шаг отмеряется очками действий. Ты попеременно продвигаешь снайпера к укрытиям, ставишь гранатомётчика на позицию и ищешь терминалы, чтобы открыть запертые шлюзы и добраться до центрального комплекса, пока боезапас тает и воздух наполняется озоном от лазеров.
В арсенале кампании свыше семидесяти миссий: пошаговые бои превращают каждый залп в стратегическое решение, а разрушаемое окружение позволяет взрывать бочки и ронять перекрытия прямо на врагов. За спасённых инженеров и найденные сплавы ты улучшаешь броню, открываешь перки вроде реактивного рывка и собираешь редкое оружие боссов-мутантов. Секретные журналы постепенно раскрывают историю катастрофы, а рейтинговые задачи вызывают перепройти уровни на максимальной сложности, чтобы доказать, кто действительно готов выжить среди звёздных руин.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.