FateZ Unturned Zombie Survival (Мод, Много денег) 2.0.18
Ночью строй баррикады и днём охоться за лутом в мире низкополи зомби-хаоса
FateZ Unturned Zombie Survival встречает тебя квадратными лесами и пустыми шоссе — это мобильная выживалка с низкополигональной графикой, в которой день тратится на поиск досок и гвоздей, а ночь — на удержание баррикад. Каждые пять минут решаешь: вынести топор за пределы ограды ради канистры топлива или спрятаться у костра и ждать рассвета, пока зомби не соберут новую стаю. И чем дальше удаляешься в туман, тем жирнее добыча и страшнее рычание.
Расширяй лагерь: добытый металл превращай в стены до пятого уровня прочности, а генератор подзаряжай солнечными панелями, чтобы турели стреляли даже офлайн. Зови друзей на многопользовательские вылазки — карта 16 км² скрывает 4 биома, 50 схем оружия и редкие пилюли, повышающие здоровье навсегда. Донат ограничен скинами, прогресс сохраняется без интернета, а каждую неделю выходит ивент-орда. Попробуй выжить и докажи, что твоя база выдержит следующий рев сирены.
Много денег
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.