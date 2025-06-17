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FateZ Unturned Zombie Survival (Мод, Много денег)

FateZ Unturned Zombie Survival (Мод, Много денег) 2.0.18

Ночью строй баррикады и днём охоться за лутом в мире низкополи зомби-хаоса
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Версия:
2.0.18
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SR Bunker
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:05
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 407 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

FateZ Unturned Zombie Survival встречает тебя квадратными лесами и пустыми шоссе — это мобильная выживалка с низкополигональной графикой, в которой день тратится на поиск досок и гвоздей, а ночь — на удержание баррикад. Каждые пять минут решаешь: вынести топор за пределы ограды ради канистры топлива или спрятаться у костра и ждать рассвета, пока зомби не соберут новую стаю. И чем дальше удаляешься в туман, тем жирнее добыча и страшнее рычание.


Расширяй лагерь: добытый металл превращай в стены до пятого уровня прочности, а генератор подзаряжай солнечными панелями, чтобы турели стреляли даже офлайн. Зови друзей на многопользовательские вылазки — карта 16 км² скрывает 4 биома, 50 схем оружия и редкие пилюли, повышающие здоровье навсегда. Донат ограничен скинами, прогресс сохраняется без интернета, а каждую неделю выходит ивент-орда. Попробуй выжить и докажи, что твоя база выдержит следующий рев сирены.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать FateZ Unturned Zombie Survival (Мод, Много денег) v2.0.18 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о FateZ Unturned Zombie Survival (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Пожилой Дождь
Пожилой Дождь 2 часа назад
Классная игра. Но в моде, очень нужна возможность вкл/выкл бессмертия персонажа, нежели что-то другое, в этой игре.
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