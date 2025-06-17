Описание

FateZ Unturned Zombie Survival встречает тебя квадратными лесами и пустыми шоссе — это мобильная выживалка с низкополигональной графикой, в которой день тратится на поиск досок и гвоздей, а ночь — на удержание баррикад. Каждые пять минут решаешь: вынести топор за пределы ограды ради канистры топлива или спрятаться у костра и ждать рассвета, пока зомби не соберут новую стаю. И чем дальше удаляешься в туман, тем жирнее добыча и страшнее рычание.





Расширяй лагерь: добытый металл превращай в стены до пятого уровня прочности, а генератор подзаряжай солнечными панелями, чтобы турели стреляли даже офлайн. Зови друзей на многопользовательские вылазки — карта 16 км² скрывает 4 биома, 50 схем оружия и редкие пилюли, повышающие здоровье навсегда. Донат ограничен скинами, прогресс сохраняется без интернета, а каждую неделю выходит ивент-орда. Попробуй выжить и докажи, что твоя база выдержит следующий рев сирены.