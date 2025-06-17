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Precinct Patrol Crime (Мод, Без рекламы)

Precinct Patrol Crime (Мод, Без рекламы) 1.1

Патруль ночного нуара: погоня, вызовы и порядок на улицах Авлбека 80-х
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Версия:
1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Games Driving
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Precinct Patrol Crime ставит тебя за руль патрульного седана в дождливом Авлбеке 1992-го. Ты включаешь сирену, ловишь по рации свежий вызов и выбираешь — оформить штраф за незаконную стоянку или сорваться на ограбление банка. Каждые пять минут поступает новый инцидент: погоня по переулкам, допрос свидетеля, стычка у закусочной. Меткие решения прибавляют уважение участка, ошибки режут доверие горожан. Вопрос дрожит в свете фар: хватит ли тебе хладнокровия остановить следующую банду?


Улучшай авто в гараже, ставь бронестекло и турбо за жетоны, что капают после рейдов; к 10-му званию откроется 15 моделей — от служебного седана до резвого купе. Динамичные погони переносятся на PvP-карты, где восемь игроков спорят за квартал, а режим песочницы даёт офлайн-свободу изучать город и тренировать стрельбу без трафика. Сезон «Банды Метро» приносит новые квесты и винилы, донат нужен лишь для скинов. Надень значок, заведи мотор и верни улицам порядок — рапорт город ждет от тебя!


Информация о модах

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Скачать Precinct Patrol Crime (Мод, Без рекламы) v1.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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