Описание

Precinct Patrol Crime ставит тебя за руль патрульного седана в дождливом Авлбеке 1992-го. Ты включаешь сирену, ловишь по рации свежий вызов и выбираешь — оформить штраф за незаконную стоянку или сорваться на ограбление банка. Каждые пять минут поступает новый инцидент: погоня по переулкам, допрос свидетеля, стычка у закусочной. Меткие решения прибавляют уважение участка, ошибки режут доверие горожан. Вопрос дрожит в свете фар: хватит ли тебе хладнокровия остановить следующую банду?





Улучшай авто в гараже, ставь бронестекло и турбо за жетоны, что капают после рейдов; к 10-му званию откроется 15 моделей — от служебного седана до резвого купе. Динамичные погони переносятся на PvP-карты, где восемь игроков спорят за квартал, а режим песочницы даёт офлайн-свободу изучать город и тренировать стрельбу без трафика. Сезон «Банды Метро» приносит новые квесты и винилы, донат нужен лишь для скинов. Надень значок, заведи мотор и верни улицам порядок — рапорт город ждет от тебя!