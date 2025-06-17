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Mission Underground (Мод, Без рекламы)

Mission Underground (Мод, Без рекламы) 0.55

Скрывайся в тенях, спасай учёного и врывайся в лаборатории врагов ночью
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Версия:
0.55
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
qudagames
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 635 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Mission Underground — это шутер-стелс от первого лица, где ты в бронекостюме спускаешься в заброшенный исследовательский комплекс. Каждые пять минут ты используешь датчик шума, ныряешь в тень, подбираешь пистолет с тихим затвором и вырубаешь охрану, чтобы открыть следующий шлюз. Вакуумные коридоры скрипят, красные лампы дрожат, тревога готова взорваться из-за одной ошибки, а нужный учёный прячется в самом дальнем блоке. Рискнёшь ли пройти глубже, когда магазин пустеет, а запас аптечек тает?


В арсенале ждут 25 видов оружия: от тактического дробовика до плазменной мины; каждое улучшается модулями, глушителями и оптикой через кредиты, заработанные за точные выстрелы. Модульная экипировка усиливает броню или ускоряет перезарядку, а ежедневные задания дарят редкие скины без доната. Игра работает офлайн, поддерживает геймпады и хранит прогресс в облаке — возвращайся, чтобы выбить легендарный импульсный карабин и пройти миссию на «Железном» уровне!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Mission Underground (Мод, Без рекламы) v0.55 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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