Описание

Mission Underground — это шутер-стелс от первого лица, где ты в бронекостюме спускаешься в заброшенный исследовательский комплекс. Каждые пять минут ты используешь датчик шума, ныряешь в тень, подбираешь пистолет с тихим затвором и вырубаешь охрану, чтобы открыть следующий шлюз. Вакуумные коридоры скрипят, красные лампы дрожат, тревога готова взорваться из-за одной ошибки, а нужный учёный прячется в самом дальнем блоке. Рискнёшь ли пройти глубже, когда магазин пустеет, а запас аптечек тает?





В арсенале ждут 25 видов оружия: от тактического дробовика до плазменной мины; каждое улучшается модулями, глушителями и оптикой через кредиты, заработанные за точные выстрелы. Модульная экипировка усиливает броню или ускоряет перезарядку, а ежедневные задания дарят редкие скины без доната. Игра работает офлайн, поддерживает геймпады и хранит прогресс в облаке — возвращайся, чтобы выбить легендарный импульсный карабин и пройти миссию на «Железном» уровне!