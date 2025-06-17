Mission Underground (Мод, Без рекламы) 0.55
Скрывайся в тенях, спасай учёного и врывайся в лаборатории врагов ночью
Mission Underground — это шутер-стелс от первого лица, где ты в бронекостюме спускаешься в заброшенный исследовательский комплекс. Каждые пять минут ты используешь датчик шума, ныряешь в тень, подбираешь пистолет с тихим затвором и вырубаешь охрану, чтобы открыть следующий шлюз. Вакуумные коридоры скрипят, красные лампы дрожат, тревога готова взорваться из-за одной ошибки, а нужный учёный прячется в самом дальнем блоке. Рискнёшь ли пройти глубже, когда магазин пустеет, а запас аптечек тает?
В арсенале ждут 25 видов оружия: от тактического дробовика до плазменной мины; каждое улучшается модулями, глушителями и оптикой через кредиты, заработанные за точные выстрелы. Модульная экипировка усиливает броню или ускоряет перезарядку, а ежедневные задания дарят редкие скины без доната. Игра работает офлайн, поддерживает геймпады и хранит прогресс в облаке — возвращайся, чтобы выбить легендарный импульсный карабин и пройти миссию на «Железном» уровне!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.