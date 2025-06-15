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Fear the Walkers (Мод, Без рекламы)

Fear the Walkers (Мод, Без рекламы) 1.0

Выживи под натиском нежити: каждое мгновенье сложней, каждая волна фатальна
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
OHM Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 511 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Fear the Walkers бросает тебя на круговую арену от первого лица: ржавые контейнеры и пылающие бочки едва освещают стены, пока со всех сторон лезут жадные до плоти зомби. Ты бегаешь виртуальным стиком, уводишь толпу в занос, а авто-стрельба выкашивает тех, кто попадает в прицел. Каждые пять секунд волну сменяет новая, быстрее и злее прежней; собранные патроны мигом уходят на перезарядку, а адреналин толкает искать щели между мертвецами.


С каждой волной копится валюта: в меню между раундами ты открываешь перки, усиливающие бег, урон или шанс критического выстрела. Случайные улучшения формируют уникальные билды, а рог-лайт прогресс сохраняет открытое оружие для следующей сессии. Выбирай дробовик или электропушку, качай броню, ставь баррикады и копи медали — они разблокируют новые арены, сложности и модификаторы. Проверь, сколько минут продержится твой рекорд и брось вызов друзьям!


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Fear the Walkers (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Fear the Walkers (Мод, Без рекламы) 511 Мб Ссылка 2 511 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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