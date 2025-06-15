Fear the Walkers (Мод, Без рекламы) 1.0
Выживи под натиском нежити: каждое мгновенье сложней, каждая волна фатальна
Fear the Walkers бросает тебя на круговую арену от первого лица: ржавые контейнеры и пылающие бочки едва освещают стены, пока со всех сторон лезут жадные до плоти зомби. Ты бегаешь виртуальным стиком, уводишь толпу в занос, а авто-стрельба выкашивает тех, кто попадает в прицел. Каждые пять секунд волну сменяет новая, быстрее и злее прежней; собранные патроны мигом уходят на перезарядку, а адреналин толкает искать щели между мертвецами.
С каждой волной копится валюта: в меню между раундами ты открываешь перки, усиливающие бег, урон или шанс критического выстрела. Случайные улучшения формируют уникальные билды, а рог-лайт прогресс сохраняет открытое оружие для следующей сессии. Выбирай дробовик или электропушку, качай броню, ставь баррикады и копи медали — они разблокируют новые арены, сложности и модификаторы. Проверь, сколько минут продержится твой рекорд и брось вызов друзьям!
Без рекламы
Скачать Fear the Walkers (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.