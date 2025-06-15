Описание

Fear the Walkers бросает тебя на круговую арену от первого лица: ржавые контейнеры и пылающие бочки едва освещают стены, пока со всех сторон лезут жадные до плоти зомби. Ты бегаешь виртуальным стиком, уводишь толпу в занос, а авто-стрельба выкашивает тех, кто попадает в прицел. Каждые пять секунд волну сменяет новая, быстрее и злее прежней; собранные патроны мигом уходят на перезарядку, а адреналин толкает искать щели между мертвецами.





С каждой волной копится валюта: в меню между раундами ты открываешь перки, усиливающие бег, урон или шанс критического выстрела. Случайные улучшения формируют уникальные билды, а рог-лайт прогресс сохраняет открытое оружие для следующей сессии. Выбирай дробовик или электропушку, качай броню, ставь баррикады и копи медали — они разблокируют новые арены, сложности и модификаторы. Проверь, сколько минут продержится твой рекорд и брось вызов друзьям!