Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег) 1.875
После ядерной катастрофы — выживай, исследуй и найди семью в мёртвом мире СССР
Day R Survival Game: Выживание — это хардкорная RPG про постъядерный апокалипсис в альтернативном СССР, где тебе предстоит выживать в условиях радиации, эпидемий и тотального краха цивилизации. 1985 год обернулся катастрофой: мир разрушен ядерной войной, повсюду мародёры, мутанты и заражённые, а поиски еды, лекарств и топлива — уже не цель, а каждодневная борьба за существование.
Ты один в пустоши, где каждая ошибка — фатальна. Исследуй города с уровнем радиации выше Чернобыля, лутай заброшенные поселения, крафти снаряжение и защищайся от безумцев. В центре истории — поиск уцелевших членов семьи, но путь к ним проложен через заражённые леса, мутировавших зверей и кровавую разруху. Day R Survival — это проверка твоих навыков выживания, тактического мышления и человеческой стойкости в условиях, где человечество почти исчезло.
• Неограниченная внутриигровая валюта
• Разблокированы все рецепты крафта
• Разблокированы премиум-пакеты
• Максимальный уровень
• Убрана реклама
Скачать Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег) v1.875 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.