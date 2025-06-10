Описание

Day R Survival Game: Выживание — это хардкорная RPG про постъядерный апокалипсис в альтернативном СССР, где тебе предстоит выживать в условиях радиации, эпидемий и тотального краха цивилизации. 1985 год обернулся катастрофой: мир разрушен ядерной войной, повсюду мародёры, мутанты и заражённые, а поиски еды, лекарств и топлива — уже не цель, а каждодневная борьба за существование.





Ты один в пустоши, где каждая ошибка — фатальна. Исследуй города с уровнем радиации выше Чернобыля, лутай заброшенные поселения, крафти снаряжение и защищайся от безумцев. В центре истории — поиск уцелевших членов семьи, но путь к ним проложен через заражённые леса, мутировавших зверей и кровавую разруху. Day R Survival — это проверка твоих навыков выживания, тактического мышления и человеческой стойкости в условиях, где человечество почти исчезло.