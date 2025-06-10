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Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег)

Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег) 1.875

После ядерной катастрофы — выживай, исследуй и найди семью в мёртвом мире СССР
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Версия:
1.875
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rmind Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 22:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 397 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Day R Survival Game: Выживание — это хардкорная RPG про постъядерный апокалипсис в альтернативном СССР, где тебе предстоит выживать в условиях радиации, эпидемий и тотального краха цивилизации. 1985 год обернулся катастрофой: мир разрушен ядерной войной, повсюду мародёры, мутанты и заражённые, а поиски еды, лекарств и топлива — уже не цель, а каждодневная борьба за существование.


Ты один в пустоши, где каждая ошибка — фатальна. Исследуй города с уровнем радиации выше Чернобыля, лутай заброшенные поселения, крафти снаряжение и защищайся от безумцев. В центре истории — поиск уцелевших членов семьи, но путь к ним проложен через заражённые леса, мутировавших зверей и кровавую разруху. Day R Survival — это проверка твоих навыков выживания, тактического мышления и человеческой стойкости в условиях, где человечество почти исчезло.


Информация о модах

• Неограниченная внутриигровая валюта

• Разблокированы все рецепты крафта

• Разблокированы премиум-пакеты

• Максимальный уровень

• Убрана реклама

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 Теги темы: Много денег

Скачать Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег) v1.875 MOD APK

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Скачать Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег) 397 Мб Ссылка 2 397 Мб

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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