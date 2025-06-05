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Granny catch the escapers

Granny catch the escapers 1.0.4

Охоться на беглецов по мрачному городу, играя за жуткую бабушку
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Max Gamer Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 17:45
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Granny Catch the Escapers — это мрачная и необычная мобильная игра в жанре пряток и хоррора, где ты сам становишься преследователем. После побега заключённых из частной тюрьмы ужасов ты играешь за бабушку — пугающего охотника, разыскивающего беглецов по улицам заброшенного Скоппи-Тауна. Твоя задача — выследить и поймать всех, прежде чем они исчезнут навсегда в лабиринтах мрака.


Каждый уровень — это новая головоломка на время: ищи спрятавшихся под машинами, в мусорных баках и темных подвалах. Постепенно открываются новые районы, усиливается противодействие беглецов, а бабушка получает доступ к новым способам обнаружения. Леденящий атмосферный саундтрек, жуткая визуальная подача и напряжённый темп делают игру отличным выбором для любителей мрачных развлечений. Сможешь ли ты поймать их всех… прежде чем они снова исчезну


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Granny catch the escapers v1.0.4 MOD APK

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Скачать Granny catch the escapers 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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