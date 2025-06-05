Granny catch the escapers 1.0.4
Охоться на беглецов по мрачному городу, играя за жуткую бабушку
Granny Catch the Escapers — это мрачная и необычная мобильная игра в жанре пряток и хоррора, где ты сам становишься преследователем. После побега заключённых из частной тюрьмы ужасов ты играешь за бабушку — пугающего охотника, разыскивающего беглецов по улицам заброшенного Скоппи-Тауна. Твоя задача — выследить и поймать всех, прежде чем они исчезнут навсегда в лабиринтах мрака.
Каждый уровень — это новая головоломка на время: ищи спрятавшихся под машинами, в мусорных баках и темных подвалах. Постепенно открываются новые районы, усиливается противодействие беглецов, а бабушка получает доступ к новым способам обнаружения. Леденящий атмосферный саундтрек, жуткая визуальная подача и напряжённый темп делают игру отличным выбором для любителей мрачных развлечений. Сможешь ли ты поймать их всех… прежде чем они снова исчезну
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