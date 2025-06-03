Dark Delirium (Мод, Без рекламы) 1.2.0
Тьма, безумие и исчезновение — найдёшь ли ты выход, не потеряв себя?
Dark Delirium — это напряжённый психологический хоррор с элементами выживания, где ты очнулся в пугающем, искажённом пространстве после несчастного случая. Каждые 5 минут — тревожные звуки, искажённые коридоры, загадки и внутренний голос, что становится всё громче. Но самое страшное — рядом нет дочери. Где она? Жива ли? И готов ли ты искать её в этом месте, где теряется грань между реальностью и бредом?
Твоя цель — сбежать, сохранив рассудок. Следи за психическим состоянием героя, избегай ловушек, прячься от теней и принимай решения, которые определят, чем всё закончится. Визуальный стиль — мрачный и давящий, атмосфера нарастает с каждым шагом. Игра не даёт чёткого ответа, но требует одного: не сдаться, даже если выбор окажется невозможным. Сможешь ли ты выйти — и кем ты будешь, когда это закончится?
Без рекламы
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.