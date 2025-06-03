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Dark Delirium (Мод, Без рекламы)

Dark Delirium (Мод, Без рекламы) 1.2.0

Тьма, безумие и исчезновение — найдёшь ли ты выход, не потеряв себя?
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Devast
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:38
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 217 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Dark Delirium — это напряжённый психологический хоррор с элементами выживания, где ты очнулся в пугающем, искажённом пространстве после несчастного случая. Каждые 5 минут — тревожные звуки, искажённые коридоры, загадки и внутренний голос, что становится всё громче. Но самое страшное — рядом нет дочери. Где она? Жива ли? И готов ли ты искать её в этом месте, где теряется грань между реальностью и бредом?


Твоя цель — сбежать, сохранив рассудок. Следи за психическим состоянием героя, избегай ловушек, прячься от теней и принимай решения, которые определят, чем всё закончится. Визуальный стиль — мрачный и давящий, атмосфера нарастает с каждым шагом. Игра не даёт чёткого ответа, но требует одного: не сдаться, даже если выбор окажется невозможным. Сможешь ли ты выйти — и кем ты будешь, когда это закончится?


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dark Delirium (Мод, Без рекламы) v1.2.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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