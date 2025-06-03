Описание

Dark Delirium — это напряжённый психологический хоррор с элементами выживания, где ты очнулся в пугающем, искажённом пространстве после несчастного случая. Каждые 5 минут — тревожные звуки, искажённые коридоры, загадки и внутренний голос, что становится всё громче. Но самое страшное — рядом нет дочери. Где она? Жива ли? И готов ли ты искать её в этом месте, где теряется грань между реальностью и бредом?





Твоя цель — сбежать, сохранив рассудок. Следи за психическим состоянием героя, избегай ловушек, прячься от теней и принимай решения, которые определят, чем всё закончится. Визуальный стиль — мрачный и давящий, атмосфера нарастает с каждым шагом. Игра не даёт чёткого ответа, но требует одного: не сдаться, даже если выбор окажется невозможным. Сможешь ли ты выйти — и кем ты будешь, когда это закончится?