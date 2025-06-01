Описание

Night Slashers: Remake — это возвращение культового beat 'em up‑экшена, где ты вновь прорубаешься сквозь орды нежити, мутантов и демонических тварей. Каждые 5 минут — драка, суперудары, добивания и эффектные спешиалы на полэкрана. Графику подтянули, но стиль остался тот же: кислотный, готичный, с кровью, цепями и дикой атмосферой девяностых. Это всё ещё классика, но без ощущения ржавчины — играется бодро, не тормозит и вызывает ту самую, олдовую боевую жажду.





Выбирай одного из бойцов, каждый со своей анимацией и набором атак, и проходи долгую кампанию с боссами, кат-сценами и секретами. Сюжет хоть и вторичен, но радует мелочами, а уровни постоянно подкидывают что-то новое: то арена в морге, то мутанты в метро, то безумный кибер-палач с бензопилой. Есть современные фичи — от локального коопа до плавной анимации и авто-сохранений. Для любителей жанра — обязательная вещь. Для новичков — способ понять, почему раньше драки были такими вкусными.