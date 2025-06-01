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Night Slashers: Remake (Мод меню)

Night Slashers: Remake (Мод меню) 1.0.6

Мясной олдскул возвращается — добивай зомби, кромсай мутантов и жги комбо
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 10
Разработчик:
FOREVER ENTERTAINMENT
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:08
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Night Slashers: Remake — это возвращение культового beat 'em up‑экшена, где ты вновь прорубаешься сквозь орды нежити, мутантов и демонических тварей. Каждые 5 минут — драка, суперудары, добивания и эффектные спешиалы на полэкрана. Графику подтянули, но стиль остался тот же: кислотный, готичный, с кровью, цепями и дикой атмосферой девяностых. Это всё ещё классика, но без ощущения ржавчины — играется бодро, не тормозит и вызывает ту самую, олдовую боевую жажду.


Выбирай одного из бойцов, каждый со своей анимацией и набором атак, и проходи долгую кампанию с боссами, кат-сценами и секретами. Сюжет хоть и вторичен, но радует мелочами, а уровни постоянно подкидывают что-то новое: то арена в морге, то мутанты в метро, то безумный кибер-палач с бензопилой. Есть современные фичи — от локального коопа до плавной анимации и авто-сохранений. Для любителей жанра — обязательная вещь. Для новичков — способ понять, почему раньше драки были такими вкусными.


Информация о модах

Бессмертие

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 Теги темы: Мод меню

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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