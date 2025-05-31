AK-xolotl (Мод, Unlocked) 2.0.19535.50.1
Дикий roguelike-шутер, где ты — аксолотль с автоматом и армией малышей
AK-xolotl — это топдаун roguelike, где ты управляешь милым, но смертельно опасным аксолотлем с автоматом. Каждые 5 минут ты входишь в бой, уворачиваешься от пуль, собираешь лут и расстреливаешь всё, что движется. Побеждай врагов, открывай новые биомы и спасай детёнышей, которые помогут в бою. Ты не просто стреляешь — ты устраиваешь хаос с амфибийной улыбкой.
Игру тащит динамичная боёвка и система прокачки с десятками безумных пушек и случайных улучшений. Враги становятся сильнее, а с каждым забегом ты растёшь, пополняешь коллекцию скинов, питомцев и оружия. Открывай секреты, проходи испытания, экспериментируй с билдами — и вырасти свою боевую армию аксолотлей. Тут не до отдыха — время перезарядки пришло для врагов, а не для тебя.
Разблокированная игра
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.