Описание

AK-xolotl — это топдаун roguelike, где ты управляешь милым, но смертельно опасным аксолотлем с автоматом. Каждые 5 минут ты входишь в бой, уворачиваешься от пуль, собираешь лут и расстреливаешь всё, что движется. Побеждай врагов, открывай новые биомы и спасай детёнышей, которые помогут в бою. Ты не просто стреляешь — ты устраиваешь хаос с амфибийной улыбкой.





Игру тащит динамичная боёвка и система прокачки с десятками безумных пушек и случайных улучшений. Враги становятся сильнее, а с каждым забегом ты растёшь, пополняешь коллекцию скинов, питомцев и оружия. Открывай секреты, проходи испытания, экспериментируй с билдами — и вырасти свою боевую армию аксолотлей. Тут не до отдыха — время перезарядки пришло для врагов, а не для тебя.