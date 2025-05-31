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AK-xolotl (Мод, Unlocked)

AK-xolotl (Мод, Unlocked) 2.0.19535.50.1

Дикий roguelike-шутер, где ты — аксолотль с автоматом и армией малышей
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Версия:
2.0.19535.50.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
Playstack
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 561 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

AK-xolotl — это топдаун roguelike, где ты управляешь милым, но смертельно опасным аксолотлем с автоматом. Каждые 5 минут ты входишь в бой, уворачиваешься от пуль, собираешь лут и расстреливаешь всё, что движется. Побеждай врагов, открывай новые биомы и спасай детёнышей, которые помогут в бою. Ты не просто стреляешь — ты устраиваешь хаос с амфибийной улыбкой.


Игру тащит динамичная боёвка и система прокачки с десятками безумных пушек и случайных улучшений. Враги становятся сильнее, а с каждым забегом ты растёшь, пополняешь коллекцию скинов, питомцев и оружия. Открывай секреты, проходи испытания, экспериментируй с билдами — и вырасти свою боевую армию аксолотлей. Тут не до отдыха — время перезарядки пришло для врагов, а не для тебя.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать AK-xolotl (Мод, Unlocked) v2.0.19535.50.1 MOD APK

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Скачать AK-xolotl (Мод, Unlocked) 561 Мб Ссылка 2 561 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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