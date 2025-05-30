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Mine Survivor (Мод меню)

Mine Survivor (Мод меню) 2.1

Копай, отбивайся от орды и прокачивайся, чтобы дойти до самого дна
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Версия:
2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Overvalued Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Mine Survivor — это экшен-выживалка с шахтёрским уклоном, где ты играешь за гнома, возвращающего захваченные подземелья. Каждые пять минут ты ломаешь стены киркой, собираешь самоцветы, отбиваешься от монстров и выбираешь новое улучшение. Волны врагов становятся плотнее, а путь — всё глубже. Один промах — и тебя сметут.


Собранные ресурсы позволяют прокачивать оружие, броню и активные навыки. Появляются метеоры, взрывы, бомбы — всё это помогает зачищать уровни быстрее. Прогресс сохраняется, открываются новые шахты, перки и снаряжение. Есть офлайн-режим, всё работает без лагов. Если хочешь микс копалки и выживания с темпом и наградами — Mine Survivor даёт в руки кирку и сразу бросает в бой.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное золото
  • Увеличить уровень
  • Высокий урон
  • Исцели игрока
  • Разблокируйте все в игре [меню]
  • Увеличенная скорострельность
  • Никакого остывания ни для одного навыка
  • Получите в подарок все предметы и все материалы для улучшения
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Mine Survivor (Мод меню) v2.1 MOD APK

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Скачать Mine Survivor (Мод меню) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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