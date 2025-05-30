Mine Survivor (Мод меню) 2.1
Копай, отбивайся от орды и прокачивайся, чтобы дойти до самого дна
Mine Survivor — это экшен-выживалка с шахтёрским уклоном, где ты играешь за гнома, возвращающего захваченные подземелья. Каждые пять минут ты ломаешь стены киркой, собираешь самоцветы, отбиваешься от монстров и выбираешь новое улучшение. Волны врагов становятся плотнее, а путь — всё глубже. Один промах — и тебя сметут.
Собранные ресурсы позволяют прокачивать оружие, броню и активные навыки. Появляются метеоры, взрывы, бомбы — всё это помогает зачищать уровни быстрее. Прогресс сохраняется, открываются новые шахты, перки и снаряжение. Есть офлайн-режим, всё работает без лагов. Если хочешь микс копалки и выживания с темпом и наградами — Mine Survivor даёт в руки кирку и сразу бросает в бой.
- Меню модов
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное золото
- Увеличить уровень
- Высокий урон
- Исцели игрока
- Разблокируйте все в игре [меню]
- Увеличенная скорострельность
- Никакого остывания ни для одного навыка
- Получите в подарок все предметы и все материалы для улучшения
Скачать Mine Survivor (Мод меню) v2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.