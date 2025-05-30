Описание

Mine Survivor — это экшен-выживалка с шахтёрским уклоном, где ты играешь за гнома, возвращающего захваченные подземелья. Каждые пять минут ты ломаешь стены киркой, собираешь самоцветы, отбиваешься от монстров и выбираешь новое улучшение. Волны врагов становятся плотнее, а путь — всё глубже. Один промах — и тебя сметут.





Собранные ресурсы позволяют прокачивать оружие, броню и активные навыки. Появляются метеоры, взрывы, бомбы — всё это помогает зачищать уровни быстрее. Прогресс сохраняется, открываются новые шахты, перки и снаряжение. Есть офлайн-режим, всё работает без лагов. Если хочешь микс копалки и выживания с темпом и наградами — Mine Survivor даёт в руки кирку и сразу бросает в бой.