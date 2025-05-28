Описание

Drone Attack — это динамичный экшен с видом сверху, в котором ты берёшь под контроль боевой дрон и сопровождаешь уязвимую спасательную колонну сквозь руины захваченного города. На каждом этапе тебе предстоит сканировать территорию, выявлять угрозы, сносить здания, укрытия и укрепления, за которыми могут скрываться враги. Миссии развиваются на скорости — каждая секунда на счету, и один промах может стоить жизней мирных людей. Это не просто стрельба, а напряжённое прикрытие с элементами стратегии и реакции.





Благодаря полной разрушаемости окружения ты получаешь полную свободу действия: прокладывай собственный путь сквозь небоскрёбы и кварталы, уничтожай препятствия и выявляй врагов в неожиданных местах. В игре есть система апгрейдов: открывай новое оружие, усиливай броню и настраивай характеристики дрона под свой стиль игры. Контент разбит на главы, поддерживается офлайн-проход, внутриигровая валюта фармится без доната. Проверь, справишься ли ты с этой миссией — или рухнешь вместе с городом.