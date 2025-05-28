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Drone Attack (Мод, Бесплатные покупки)

Drone Attack (Мод, Бесплатные покупки) 0.1.1

Разрушай всё вокруг, управляя дроном в миссии по спасению заложников
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tafra Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:22
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Drone Attack — это динамичный экшен с видом сверху, в котором ты берёшь под контроль боевой дрон и сопровождаешь уязвимую спасательную колонну сквозь руины захваченного города. На каждом этапе тебе предстоит сканировать территорию, выявлять угрозы, сносить здания, укрытия и укрепления, за которыми могут скрываться враги. Миссии развиваются на скорости — каждая секунда на счету, и один промах может стоить жизней мирных людей. Это не просто стрельба, а напряжённое прикрытие с элементами стратегии и реакции.


Благодаря полной разрушаемости окружения ты получаешь полную свободу действия: прокладывай собственный путь сквозь небоскрёбы и кварталы, уничтожай препятствия и выявляй врагов в неожиданных местах. В игре есть система апгрейдов: открывай новое оружие, усиливай броню и настраивай характеристики дрона под свой стиль игры. Контент разбит на главы, поддерживается офлайн-проход, внутриигровая валюта фармится без доната. Проверь, справишься ли ты с этой миссией — или рухнешь вместе с городом.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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