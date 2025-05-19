Дэн и Том: Мастера выживания 1.0.75.3
Кооперативная защита от зомби: укрепляй баррикаду и держи оборону с напарником
Дэн и Том: Мастера выживания — это зомби-экшен с элементами кооперативной стратегии и обороны, где тебе предстоит выживать бок о бок с двумя героями: весельчаком Дэном и тактиком Томом. Каждые пять минут — это новая волна зомби, апгрейд оружия и усиление баррикады, за которой прячется последняя надежда.
Улучшай пушки, прокачивай навыки и используй ловушки, чтобы остановить орду. Игра сочетает простое управление с растущей сложностью: чем дальше, тем плотнее волны, быстрее враги и больше решений нужно принимать на ходу. Готов ли ты продержаться до утра в компании героев, у которых на всё есть своя реакция?
Полная версия
Скачать Дэн и Том: Мастера выживания v1.0.75.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.