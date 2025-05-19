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Дэн и Том: Мастера выживания

Дэн и Том: Мастера выживания 1.0.75.3

Кооперативная защита от зомби: укрепляй баррикаду и держи оборону с напарником
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Версия:
1.0.75.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Mix Stars Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Дэн и Том: Мастера выживания — это зомби-экшен с элементами кооперативной стратегии и обороны, где тебе предстоит выживать бок о бок с двумя героями: весельчаком Дэном и тактиком Томом. Каждые пять минут — это новая волна зомби, апгрейд оружия и усиление баррикады, за которой прячется последняя надежда.


Улучшай пушки, прокачивай навыки и используй ловушки, чтобы остановить орду. Игра сочетает простое управление с растущей сложностью: чем дальше, тем плотнее волны, быстрее враги и больше решений нужно принимать на ходу. Готов ли ты продержаться до утра в компании героев, у которых на всё есть своя реакция?


Информация о модах

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Скачать Дэн и Том: Мастера выживания v1.0.75.3 MOD APK

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Скачать Дэн и Том: Мастера выживания 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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