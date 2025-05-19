Описание

Дэн и Том: Мастера выживания — это зомби-экшен с элементами кооперативной стратегии и обороны, где тебе предстоит выживать бок о бок с двумя героями: весельчаком Дэном и тактиком Томом. Каждые пять минут — это новая волна зомби, апгрейд оружия и усиление баррикады, за которой прячется последняя надежда.





Улучшай пушки, прокачивай навыки и используй ловушки, чтобы остановить орду. Игра сочетает простое управление с растущей сложностью: чем дальше, тем плотнее волны, быстрее враги и больше решений нужно принимать на ходу. Готов ли ты продержаться до утра в компании героев, у которых на всё есть своя реакция?