Описание

Сан Андреас без интернета — это офлайн-экшен в духе гангстерских 3D-игр, где ты проходишь миссии, угоняешь тачки и поднимаешься в криминальной иерархии. Каждые пять минут — это перестрелка, погони по улицам Лас-Вегаса и дерзкие налёты. Всё это — без подключения к сети.





Исследуй огромный город, выполняй задания, зарабатывай деньги, прокачивай оружие и транспорт. Игра предлагает полноценную гангстерскую кампанию 2024 года в офлайн-режиме. Стань самым опасным преступником на районе и докажи, что можешь выжить, когда все улицы против тебя.