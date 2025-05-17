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сан андреас без интернета (Мод, Без рекламы)

сан андреас без интернета (Мод, Без рекламы) 1.5

Погони, ограбления и перестрелки — стань королём улиц без интернета
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Версия:
1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Real Action Shooting Games: Offline Games Firing
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Сан Андреас без интернета — это офлайн-экшен в духе гангстерских 3D-игр, где ты проходишь миссии, угоняешь тачки и поднимаешься в криминальной иерархии. Каждые пять минут — это перестрелка, погони по улицам Лас-Вегаса и дерзкие налёты. Всё это — без подключения к сети.


Исследуй огромный город, выполняй задания, зарабатывай деньги, прокачивай оружие и транспорт. Игра предлагает полноценную гангстерскую кампанию 2024 года в офлайн-режиме. Стань самым опасным преступником на районе и докажи, что можешь выжить, когда все улицы против тебя.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать сан андреас без интернета (Мод, Без рекламы) v1.5 MOD APK

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Скачать сан андреас без интернета (Мод, Без рекламы) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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