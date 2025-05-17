сан андреас без интернета (Мод, Без рекламы) 1.5
Погони, ограбления и перестрелки — стань королём улиц без интернета
Сан Андреас без интернета — это офлайн-экшен в духе гангстерских 3D-игр, где ты проходишь миссии, угоняешь тачки и поднимаешься в криминальной иерархии. Каждые пять минут — это перестрелка, погони по улицам Лас-Вегаса и дерзкие налёты. Всё это — без подключения к сети.
Исследуй огромный город, выполняй задания, зарабатывай деньги, прокачивай оружие и транспорт. Игра предлагает полноценную гангстерскую кампанию 2024 года в офлайн-режиме. Стань самым опасным преступником на районе и докажи, что можешь выжить, когда все улицы против тебя.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать сан андреас без интернета (Мод, Без рекламы) v1.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.