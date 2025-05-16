Mech Assemble: Zombie Swarm (Мод, Без рекламы) 1.5.6
Собери машину смерти и выживай в пустошах, где кончились законы
MECH ASSEMBLE — это экшен-выживалка с упором на сборку боевых роботов. Каждые пять минут ты крутишь гайки, примеряешь пушку, влетаешь в бой — и снова меняешь тактику. На процедурно генерируемых картах ждут волны зомби-мутантов, ловушки и нехватка ресурсов. Но у тебя есть выбор: построить бронированный танк или юркого убийцу с бензопилами и ракетницами.
Выбирай из 100+ деталей: ноги-прыгуны, турели, щиты, энергетические установки. Прокачивай меха, находи редкие модули, тестируй связки. Пустошь не прощает ошибок, но каждое поражение — шаг к идеальной сборке. Играй как хочешь: агрессивно, аккуратно, в лоб или с фланга. Главное — не стой на месте. Проверь, выдержит ли твоя машина апокалипсис.
Взлом скорости, без рекламы.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.