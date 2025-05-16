Описание

MECH ASSEMBLE — это экшен-выживалка с упором на сборку боевых роботов. Каждые пять минут ты крутишь гайки, примеряешь пушку, влетаешь в бой — и снова меняешь тактику. На процедурно генерируемых картах ждут волны зомби-мутантов, ловушки и нехватка ресурсов. Но у тебя есть выбор: построить бронированный танк или юркого убийцу с бензопилами и ракетницами.





Выбирай из 100+ деталей: ноги-прыгуны, турели, щиты, энергетические установки. Прокачивай меха, находи редкие модули, тестируй связки. Пустошь не прощает ошибок, но каждое поражение — шаг к идеальной сборке. Играй как хочешь: агрессивно, аккуратно, в лоб или с фланга. Главное — не стой на месте. Проверь, выдержит ли твоя машина апокалипсис.