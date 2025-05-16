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Mech Assemble: Zombie Swarm (Мод, Без рекламы)

Mech Assemble: Zombie Swarm (Мод, Без рекламы) 1.5.6

Собери машину смерти и выживай в пустошах, где кончились законы
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Версия:
1.5.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ONEMT SGP
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 538 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

MECH ASSEMBLE — это экшен-выживалка с упором на сборку боевых роботов. Каждые пять минут ты крутишь гайки, примеряешь пушку, влетаешь в бой — и снова меняешь тактику. На процедурно генерируемых картах ждут волны зомби-мутантов, ловушки и нехватка ресурсов. Но у тебя есть выбор: построить бронированный танк или юркого убийцу с бензопилами и ракетницами.


Выбирай из 100+ деталей: ноги-прыгуны, турели, щиты, энергетические установки. Прокачивай меха, находи редкие модули, тестируй связки. Пустошь не прощает ошибок, но каждое поражение — шаг к идеальной сборке. Играй как хочешь: агрессивно, аккуратно, в лоб или с фланга. Главное — не стой на месте. Проверь, выдержит ли твоя машина апокалипсис.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Mech Assemble: Zombie Swarm (Мод, Без рекламы) v1.5.6 MOD APK

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Скачать Mech Assemble: Zombie Swarm (Мод, Без рекламы) 538 Мб Ссылка 2 538 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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