456 Guys (Мод, Без рекламы) 0.87.1
Испытай себя в играх на выживание против сотен игроков в реальном времени
456 Guys — это соревновательная игра в жанре экшн-соревнований, где тебе предстоит выживать в раундах с препятствиями и нестандартными заданиями. Каждые 5 минут ты участвуешь в новом испытании, стараясь остаться в числе немногих, кто дойдет до финала. Главное — действовать быстро, точно и не паниковать, когда до финиша рукой подать.
Игра предлагает масштабные сессии на 456 человек, где каждый уровень — новая проверка на реакцию, смекалку и выдержку. Здесь нет места случайностям: только стратегия, скорость и немного хладнокровия. Побеждай, прокачивай скин, обгоняй других — и стань тем, кто дойдет до конца. Готов ли ты стать единственным победителем в 456 Guys?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.