Описание

456 Guys — это соревновательная игра в жанре экшн-соревнований, где тебе предстоит выживать в раундах с препятствиями и нестандартными заданиями. Каждые 5 минут ты участвуешь в новом испытании, стараясь остаться в числе немногих, кто дойдет до финала. Главное — действовать быстро, точно и не паниковать, когда до финиша рукой подать.





Игра предлагает масштабные сессии на 456 человек, где каждый уровень — новая проверка на реакцию, смекалку и выдержку. Здесь нет места случайностям: только стратегия, скорость и немного хладнокровия. Побеждай, прокачивай скин, обгоняй других — и стань тем, кто дойдет до конца. Готов ли ты стать единственным победителем в 456 Guys?