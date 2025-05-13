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456 Guys (Мод, Без рекламы)

456 Guys (Мод, Без рекламы) 0.87.1

Испытай себя в играх на выживание против сотен игроков в реальном времени
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Версия:
0.87.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
Wonderful Worlds
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

456 Guys — это соревновательная игра в жанре экшн-соревнований, где тебе предстоит выживать в раундах с препятствиями и нестандартными заданиями. Каждые 5 минут ты участвуешь в новом испытании, стараясь остаться в числе немногих, кто дойдет до финала. Главное — действовать быстро, точно и не паниковать, когда до финиша рукой подать.


Игра предлагает масштабные сессии на 456 человек, где каждый уровень — новая проверка на реакцию, смекалку и выдержку. Здесь нет места случайностям: только стратегия, скорость и немного хладнокровия. Побеждай, прокачивай скин, обгоняй других — и стань тем, кто дойдет до конца. Готов ли ты стать единственным победителем в 456 Guys?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать 456 Guys (Мод, Без рекламы) v0.87.1 MOD APK

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Скачать 456 Guys (Мод, Без рекламы) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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