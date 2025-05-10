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SCP-354-F (Мод, Без рекламы)

SCP-354-F (Мод, Без рекламы) 1

Исследуй заражённый город и сразись с аномалиями в мире SCP
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Версия:
1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WebDevi
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 689 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

SCP-354-F — это шутер от третьего лица, вдохновлённый мифологией SCP Foundation. Ты окажешься в покинутом городе, где улицы кишат аномалиями, а в подземных коммуникациях скрыт источник происходящего кошмара. Каждые пять минут — это перестрелки, поиск припасов, и погружение в мрачную атмосферу неизвестности, где не знаешь, что поджидает за следующим поворотом.


Проходи миссии, зарабатывай боевые монеты и открывай новое оружие, чтобы быть готовым к любой угрозе. В игре есть прогрессия и апгрейды, которые позволяют подстроить стиль боя под себя. Мрачный визуальный стиль, насыщенный саундтрек и множество отсылок к культовой вселенной SCP делают игру интересной как фанатам, так и новичкам.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать SCP-354-F (Мод, Без рекламы) 689 Мб Ссылка 2 689 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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