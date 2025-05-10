Описание

SCP-354-F — это шутер от третьего лица, вдохновлённый мифологией SCP Foundation. Ты окажешься в покинутом городе, где улицы кишат аномалиями, а в подземных коммуникациях скрыт источник происходящего кошмара. Каждые пять минут — это перестрелки, поиск припасов, и погружение в мрачную атмосферу неизвестности, где не знаешь, что поджидает за следующим поворотом.





Проходи миссии, зарабатывай боевые монеты и открывай новое оружие, чтобы быть готовым к любой угрозе. В игре есть прогрессия и апгрейды, которые позволяют подстроить стиль боя под себя. Мрачный визуальный стиль, насыщенный саундтрек и множество отсылок к культовой вселенной SCP делают игру интересной как фанатам, так и новичкам.