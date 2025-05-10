SCP-354-F (Мод, Без рекламы) 1
Исследуй заражённый город и сразись с аномалиями в мире SCP
SCP-354-F — это шутер от третьего лица, вдохновлённый мифологией SCP Foundation. Ты окажешься в покинутом городе, где улицы кишат аномалиями, а в подземных коммуникациях скрыт источник происходящего кошмара. Каждые пять минут — это перестрелки, поиск припасов, и погружение в мрачную атмосферу неизвестности, где не знаешь, что поджидает за следующим поворотом.
Проходи миссии, зарабатывай боевые монеты и открывай новое оружие, чтобы быть готовым к любой угрозе. В игре есть прогрессия и апгрейды, которые позволяют подстроить стиль боя под себя. Мрачный визуальный стиль, насыщенный саундтрек и множество отсылок к культовой вселенной SCP делают игру интересной как фанатам, так и новичкам.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать SCP-354-F (Мод, Без рекламы) v1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.