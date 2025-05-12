Описание

Zombie Road Survivor — это вертикальный rogue-lite с элементами гонки и выживания, где ты на колесах мчишься сквозь толпы зомби. Каждые 5 минут — это новая попытка проехать дальше, собрать ресурсы и не дать нежити заблокировать твой путь. Уклоняйся, стреляй, подбирай апгрейды и надейся, что бензин не кончится слишком рано.





Тут важен рост: ты постоянно усиливаешь машину, открываешь новые модули, пушки, баффы и пассивки. Между забегами покупаешь улучшения и пробуешь новые сборки. Есть офлайн-доход, чтобы прогресс не останавливался. Сможешь ли ты прорваться сквозь орды и найти безопасное место?