Zombie Road Survivor (Мод, Много денег) 0.5.3
Рогалик в дороге: дави зомби, улучшай тачку, выживай дольше
Zombie Road Survivor — это вертикальный rogue-lite с элементами гонки и выживания, где ты на колесах мчишься сквозь толпы зомби. Каждые 5 минут — это новая попытка проехать дальше, собрать ресурсы и не дать нежити заблокировать твой путь. Уклоняйся, стреляй, подбирай апгрейды и надейся, что бензин не кончится слишком рано.
Тут важен рост: ты постоянно усиливаешь машину, открываешь новые модули, пушки, баффы и пассивки. Между забегами покупаешь улучшения и пробуешь новые сборки. Есть офлайн-доход, чтобы прогресс не останавливался. Сможешь ли ты прорваться сквозь орды и найти безопасное место?
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.