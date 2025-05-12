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Zombie Road Survivor (Мод, Много денег)

Zombie Road Survivor (Мод, Много денег) 0.5.3

Рогалик в дороге: дави зомби, улучшай тачку, выживай дольше
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Версия:
0.5.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Rocinante Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:24
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Zombie Road Survivor — это вертикальный rogue-lite с элементами гонки и выживания, где ты на колесах мчишься сквозь толпы зомби. Каждые 5 минут — это новая попытка проехать дальше, собрать ресурсы и не дать нежити заблокировать твой путь. Уклоняйся, стреляй, подбирай апгрейды и надейся, что бензин не кончится слишком рано.


Тут важен рост: ты постоянно усиливаешь машину, открываешь новые модули, пушки, баффы и пассивки. Между забегами покупаешь улучшения и пробуешь новые сборки. Есть офлайн-доход, чтобы прогресс не останавливался. Сможешь ли ты прорваться сквозь орды и найти безопасное место?


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Road Survivor (Мод, Много денег) v0.5.3 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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