Описание

Backrooms: Double Reality — хоррор от первого лица, в котором ты оказываешься в искажённой параллельной реальности. Главная цель — выжить и выбраться. Ты блуждаешь по бесконечным коридорам, переходя между двумя измерениями, где за каждым углом может скрываться опасность. Механика построена на внимательности, звуке и ориентации в пространстве: ты должен понять, где находишься и как избежать сущностей, обитающих в этих уровнях.





Каждый уровень открывает новые механики: от скрытного перемещения и головоломок до прямого противостояния. Переключение между реальностями помогает обходить ловушки и находить недоступные ранее пути. Атмосферный звук, давящий визуальный стиль и постоянное ощущение преследования создают плотное напряжение. Эта игра проверит твои нервы и инстинкты выживания — готов ли ты нырнуть в неизвестность?