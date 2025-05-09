Backrooms: Double Reality 0.1
Исследуй два мира и найди выход из кошмарного лабиринта
Backrooms: Double Reality — хоррор от первого лица, в котором ты оказываешься в искажённой параллельной реальности. Главная цель — выжить и выбраться. Ты блуждаешь по бесконечным коридорам, переходя между двумя измерениями, где за каждым углом может скрываться опасность. Механика построена на внимательности, звуке и ориентации в пространстве: ты должен понять, где находишься и как избежать сущностей, обитающих в этих уровнях.
Каждый уровень открывает новые механики: от скрытного перемещения и головоломок до прямого противостояния. Переключение между реальностями помогает обходить ловушки и находить недоступные ранее пути. Атмосферный звук, давящий визуальный стиль и постоянное ощущение преследования создают плотное напряжение. Эта игра проверит твои нервы и инстинкты выживания — готов ли ты нырнуть в неизвестность?
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