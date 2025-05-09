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Backrooms: Double Reality

Backrooms: Double Reality 0.1

Исследуй два мира и найди выход из кошмарного лабиринта
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Версия:
0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
IbrahimInc
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 18:26
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 206 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Backrooms: Double Reality — хоррор от первого лица, в котором ты оказываешься в искажённой параллельной реальности. Главная цель — выжить и выбраться. Ты блуждаешь по бесконечным коридорам, переходя между двумя измерениями, где за каждым углом может скрываться опасность. Механика построена на внимательности, звуке и ориентации в пространстве: ты должен понять, где находишься и как избежать сущностей, обитающих в этих уровнях.


Каждый уровень открывает новые механики: от скрытного перемещения и головоломок до прямого противостояния. Переключение между реальностями помогает обходить ловушки и находить недоступные ранее пути. Атмосферный звук, давящий визуальный стиль и постоянное ощущение преследования создают плотное напряжение. Эта игра проверит твои нервы и инстинкты выживания — готов ли ты нырнуть в неизвестность?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Backrooms: Double Reality 206 Мб Ссылка 2 206 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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