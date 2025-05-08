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Herobrine:The Hotel (Мод, Без рекламы)

Herobrine:The Hotel (Мод, Без рекламы) 2.0

Сбери тотемы, избегай монстров и выберись из отеля живым
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Версия:
2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BekoCan Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:07
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Herobrine: The Hotel — это напряжённый хоррор-экшен с видом от первого лица, где ты попадаешь в зловещий отель, полный смертельных угроз. Твоя задача — найти 7 тотемов, подобрать правильные ключи и успеть выбраться прежде, чем будет слишком поздно. Каждый шаг опасен: Хиробрина нельзя смотреть в глаза, а Энтити303 — наоборот, нельзя терять из виду. Только внимательность и скорость дадут тебе шанс выжить.


В игре тебе нужно собирать ключи, находить аптечки для восстановления здоровья и действовать стратегически, чтобы избежать гибели. Шкала жизни встроена прямо в интерфейс джойстика, а найденные предметы отображаются в интерфейсе. Уровни процедурно генерируются, так что каждое прохождение будет отличаться. Испытай свои нервы и найди путь к спасению, пока двери ещё открыты.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Herobrine:The Hotel (Мод, Без рекламы) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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