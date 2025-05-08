Описание

Herobrine: The Hotel — это напряжённый хоррор-экшен с видом от первого лица, где ты попадаешь в зловещий отель, полный смертельных угроз. Твоя задача — найти 7 тотемов, подобрать правильные ключи и успеть выбраться прежде, чем будет слишком поздно. Каждый шаг опасен: Хиробрина нельзя смотреть в глаза, а Энтити303 — наоборот, нельзя терять из виду. Только внимательность и скорость дадут тебе шанс выжить.





В игре тебе нужно собирать ключи, находить аптечки для восстановления здоровья и действовать стратегически, чтобы избежать гибели. Шкала жизни встроена прямо в интерфейс джойстика, а найденные предметы отображаются в интерфейсе. Уровни процедурно генерируются, так что каждое прохождение будет отличаться. Испытай свои нервы и найди путь к спасению, пока двери ещё открыты.