Herobrine:The Hotel (Мод, Без рекламы) 2.0
Сбери тотемы, избегай монстров и выберись из отеля живым
Herobrine: The Hotel — это напряжённый хоррор-экшен с видом от первого лица, где ты попадаешь в зловещий отель, полный смертельных угроз. Твоя задача — найти 7 тотемов, подобрать правильные ключи и успеть выбраться прежде, чем будет слишком поздно. Каждый шаг опасен: Хиробрина нельзя смотреть в глаза, а Энтити303 — наоборот, нельзя терять из виду. Только внимательность и скорость дадут тебе шанс выжить.
В игре тебе нужно собирать ключи, находить аптечки для восстановления здоровья и действовать стратегически, чтобы избежать гибели. Шкала жизни встроена прямо в интерфейс джойстика, а найденные предметы отображаются в интерфейсе. Уровни процедурно генерируются, так что каждое прохождение будет отличаться. Испытай свои нервы и найди путь к спасению, пока двери ещё открыты.
Взлом скорости, без рекламы.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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