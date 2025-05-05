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CounterFlame (Полная версия)

CounterFlame (Полная версия) 0.8 (F2)

Классический командный экшен с ножами, скинами и привычной механикой
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Версия:
0.8 (F2)
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 335 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

CounterFlame — это динамичный шутер от первого лица, вдохновлённый культовыми онлайн-аренами. Здесь тебя ждёт командная борьба 5 на 5, классические режимы вроде закладки бомбы и захвата точек, а также точное управление без лишних наворотов. Быстрый вход в бой, знакомые карты и минимальные системные требования делают игру идеальной для сессий на ходу. Каждая перестрелка требует реакции и точности, а победа зависит от согласованных действий команды.


В арсенале — всё, от простых пистолетов до снайперских винтовок, включая кастомные ножи и визуальные скины для оружия. Постепенно ты открываешь новые пушки, улучшения и косметику. Регулярные обновления, внутриигровые события и система прокачки удерживают интерес, а оффлайн-режим с ботами позволяет тренироваться в удобное время. Отличный выбор, если хочется олдскульного геймплея без лишней суеты.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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