Описание

CounterFlame — это динамичный шутер от первого лица, вдохновлённый культовыми онлайн-аренами. Здесь тебя ждёт командная борьба 5 на 5, классические режимы вроде закладки бомбы и захвата точек, а также точное управление без лишних наворотов. Быстрый вход в бой, знакомые карты и минимальные системные требования делают игру идеальной для сессий на ходу. Каждая перестрелка требует реакции и точности, а победа зависит от согласованных действий команды.





В арсенале — всё, от простых пистолетов до снайперских винтовок, включая кастомные ножи и визуальные скины для оружия. Постепенно ты открываешь новые пушки, улучшения и косметику. Регулярные обновления, внутриигровые события и система прокачки удерживают интерес, а оффлайн-режим с ботами позволяет тренироваться в удобное время. Отличный выбор, если хочется олдскульного геймплея без лишней суеты.