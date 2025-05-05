CounterFlame (Полная версия) 0.8 (F2)
Классический командный экшен с ножами, скинами и привычной механикой
CounterFlame — это динамичный шутер от первого лица, вдохновлённый культовыми онлайн-аренами. Здесь тебя ждёт командная борьба 5 на 5, классические режимы вроде закладки бомбы и захвата точек, а также точное управление без лишних наворотов. Быстрый вход в бой, знакомые карты и минимальные системные требования делают игру идеальной для сессий на ходу. Каждая перестрелка требует реакции и точности, а победа зависит от согласованных действий команды.
В арсенале — всё, от простых пистолетов до снайперских винтовок, включая кастомные ножи и визуальные скины для оружия. Постепенно ты открываешь новые пушки, улучшения и косметику. Регулярные обновления, внутриигровые события и система прокачки удерживают интерес, а оффлайн-режим с ботами позволяет тренироваться в удобное время. Отличный выбор, если хочется олдскульного геймплея без лишней суеты.
Полная версия
Скачать CounterFlame (Полная версия) v0.8 (F2) MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.