Zombie Harbor: Оффлайн шутер (Мод, Много денег) 0.1.1
Сражайся с ордами зомби в оффлайн‑шутере с атмосферой выживания
ZOMBIE HARBOR — это шутер от первого лица с элементами выживания, где ты вступаешь в бой с заражёнными в разрушенном мире после апокалипсиса. Каждые пять минут — новое столкновение с ордой мертвецов, поиск припасов и попытка выжить в условиях, где нет ни спасения, ни правил. Выбирай оружие, укрепляй позиции и отражай волны атак.
Игра предлагает динамичный экшен, оффлайн‑режим, разнообразный арсенал и продуманную систему прогресса, подходящую как для новичков, так и для ветеранов жанра. Каждая пуля — на вес золота, а каждая ошибка — шанс стать следующим зомби. Готов ли ты проверить свою реакцию, точность и выдержку в самом сердце заражённой зоны?
- Неограниченные деньги
- Неограниченное золото
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Внимание▶
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