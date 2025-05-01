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Zombie Harbor: Оффлайн шутер (Мод, Много денег)

Zombie Harbor: Оффлайн шутер (Мод, Много денег) 0.1.1

Сражайся с ордами зомби в оффлайн‑шутере с атмосферой выживания
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
KEYSTORM HOLDINGS LTD
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 02:12
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 568 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

ZOMBIE HARBOR — это шутер от первого лица с элементами выживания, где ты вступаешь в бой с заражёнными в разрушенном мире после апокалипсиса. Каждые пять минут — новое столкновение с ордой мертвецов, поиск припасов и попытка выжить в условиях, где нет ни спасения, ни правил. Выбирай оружие, укрепляй позиции и отражай волны атак.


Игра предлагает динамичный экшен, оффлайн‑режим, разнообразный арсенал и продуманную систему прогресса, подходящую как для новичков, так и для ветеранов жанра. Каждая пуля — на вес золота, а каждая ошибка — шанс стать следующим зомби. Готов ли ты проверить свою реакцию, точность и выдержку в самом сердце заражённой зоны?


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное золото
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Harbor: Оффлайн шутер (Мод, Много денег) v0.1.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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