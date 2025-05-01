Описание

ZOMBIE HARBOR — это шутер от первого лица с элементами выживания, где ты вступаешь в бой с заражёнными в разрушенном мире после апокалипсиса. Каждые пять минут — новое столкновение с ордой мертвецов, поиск припасов и попытка выжить в условиях, где нет ни спасения, ни правил. Выбирай оружие, укрепляй позиции и отражай волны атак.





Игра предлагает динамичный экшен, оффлайн‑режим, разнообразный арсенал и продуманную систему прогресса, подходящую как для новичков, так и для ветеранов жанра. Каждая пуля — на вес золота, а каждая ошибка — шанс стать следующим зомби. Готов ли ты проверить свою реакцию, точность и выдержку в самом сердце заражённой зоны?