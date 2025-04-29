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Terminal 81 (Мод, Unlocked)

Terminal 81 (Мод, Unlocked) 1.0.19 (Mobile)

Открой тёмные тайны района в мистическом симуляторе работы и выживания
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Версия:
1.0.19 (Mobile)
Требования:
Android 10
Разработчик:
David Pateti
Категория:
Симуляторы / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 02:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 585 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Terminal 81 — это инди-игра в жанре симулятора работы, психологического хоррора и мистики, стилизованная под ретро-эстетику 2000-х. Ты играешь за Лорену, эмигрантку, которая устраивается работать в супермаркете в районе Терминал 81 в Сан-Паулу. Каждые пять минут — встречи с жителями, выполнение повседневных задач и тревожные намёки на то, что за фасадом нищеты скрывается нечто гораздо страшнее.


Игра предлагает гнетущую атмосферу, сюжет о выживании в опасной среде и исследование тёмных секретов, связанных с похищениями и криминальной организацией. Исследуй заброшенные кварталы, собирай улики, принимай трудные решения и постарайся остаться в живых в этом жутком мире. Terminal 81 работает офлайн и подойдёт тем, кто ищет глубокий сюжет, напряжённую атмосферу и игру, в которой каждое действие может стать последним.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Terminal 81 (Мод, Unlocked) v1.0.19 (Mobile) MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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