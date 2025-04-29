Описание

Terminal 81 — это инди-игра в жанре симулятора работы, психологического хоррора и мистики, стилизованная под ретро-эстетику 2000-х. Ты играешь за Лорену, эмигрантку, которая устраивается работать в супермаркете в районе Терминал 81 в Сан-Паулу. Каждые пять минут — встречи с жителями, выполнение повседневных задач и тревожные намёки на то, что за фасадом нищеты скрывается нечто гораздо страшнее.





Игра предлагает гнетущую атмосферу, сюжет о выживании в опасной среде и исследование тёмных секретов, связанных с похищениями и криминальной организацией. Исследуй заброшенные кварталы, собирай улики, принимай трудные решения и постарайся остаться в живых в этом жутком мире. Terminal 81 работает офлайн и подойдёт тем, кто ищет глубокий сюжет, напряжённую атмосферу и игру, в которой каждое действие может стать последним.