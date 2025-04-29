Terminal 81 (Мод, Unlocked) 1.0.19 (Mobile)
Открой тёмные тайны района в мистическом симуляторе работы и выживания
Terminal 81 — это инди-игра в жанре симулятора работы, психологического хоррора и мистики, стилизованная под ретро-эстетику 2000-х. Ты играешь за Лорену, эмигрантку, которая устраивается работать в супермаркете в районе Терминал 81 в Сан-Паулу. Каждые пять минут — встречи с жителями, выполнение повседневных задач и тревожные намёки на то, что за фасадом нищеты скрывается нечто гораздо страшнее.
Игра предлагает гнетущую атмосферу, сюжет о выживании в опасной среде и исследование тёмных секретов, связанных с похищениями и криминальной организацией. Исследуй заброшенные кварталы, собирай улики, принимай трудные решения и постарайся остаться в живых в этом жутком мире. Terminal 81 работает офлайн и подойдёт тем, кто ищет глубокий сюжет, напряжённую атмосферу и игру, в которой каждое действие может стать последним.
Разблокированная игра
Скачать Terminal 81 (Мод, Unlocked) v1.0.19 (Mobile) MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.