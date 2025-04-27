Описание

World of Goo 2 — это продолжение знаменитой головоломки, где каждую пять минут ты строишь шатающиеся башни, мосты и невероятные конструкции, чтобы спасти своих капелек и довести их до цели. Тебя ждёт физика, которая работает против тебя, креативные задачи с множеством решений и постепенное погружение в уникальный мир.





В игре отличная графика, анимация, проработанные уровни и оригинальный сюжет, который проведёт тебя через разные эпохи. Здесь важны не скорость, а смекалка и нестандартное мышление. World of Goo 2 подходит для офлайн-прохождения, награждает эксперименты и позволяет чувствовать каждый грамм успеха после идеально построенного безумного моста. И снова — это невероятно увлекательно.