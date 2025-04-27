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World of Goo 2 (Полная версия)

World of Goo 2 (Полная версия) 1.0.25042604

Строй мосты, решай головоломки и веди капель слизей через эпохи в долгожданном продолжении
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Версия:
1.0.25042604
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
2D BOY
Категория:
Головоломки / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 467 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

World of Goo 2 — это продолжение знаменитой головоломки, где каждую пять минут ты строишь шатающиеся башни, мосты и невероятные конструкции, чтобы спасти своих капелек и довести их до цели. Тебя ждёт физика, которая работает против тебя, креативные задачи с множеством решений и постепенное погружение в уникальный мир.


В игре отличная графика, анимация, проработанные уровни и оригинальный сюжет, который проведёт тебя через разные эпохи. Здесь важны не скорость, а смекалка и нестандартное мышление. World of Goo 2 подходит для офлайн-прохождения, награждает эксперименты и позволяет чувствовать каждый грамм успеха после идеально построенного безумного моста. И снова — это невероятно увлекательно.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать World of Goo 2 (Полная версия) v1.0.25042604 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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