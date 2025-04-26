Anomaly day zero рпг выживание (Полная версия) 1.1.21
Выживи в городе-призраке, найди убежище и реши судьбу последнего оплота человечества
Anomaly Day Zero: Survival Zone — это ролевая игра про выживание в постапокалиптическом мире, где каждое действие может стоить жизни. Ты оказываешься в разрушенном городе, полном мутантов, бандитов, радиации и смертельных ловушек. Каждые пять минут — поиск укрытия, борьба за припасы и выбор: рискнуть или отступить, вступить в союз или остаться одиночкой.
Игра предлагает бесконечный геймплей с элементами развития поселений, крафтом, улучшением навыков и реальной борьбой за влияние в живой среде. Твои решения определяют: станет ли город новым домом для выживших — или исчезнет вместе с последним человеком. Работает офлайн, идеально подойдёт тем, кто любит тяжёлое выживание, атмосферу руин и ощущение, что каждое утро может стать последним.
Полная версия
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