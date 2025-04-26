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Anomaly day zero рпг выживание (Полная версия)

Anomaly day zero рпг выживание (Полная версия) 1.1.21

Выживи в городе-призраке, найди убежище и реши судьбу последнего оплота человечества
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Версия:
1.1.21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ordogames
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 11:12
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 176 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Anomaly Day Zero: Survival Zone — это ролевая игра про выживание в постапокалиптическом мире, где каждое действие может стоить жизни. Ты оказываешься в разрушенном городе, полном мутантов, бандитов, радиации и смертельных ловушек. Каждые пять минут — поиск укрытия, борьба за припасы и выбор: рискнуть или отступить, вступить в союз или остаться одиночкой.


Игра предлагает бесконечный геймплей с элементами развития поселений, крафтом, улучшением навыков и реальной борьбой за влияние в живой среде. Твои решения определяют: станет ли город новым домом для выживших — или исчезнет вместе с последним человеком. Работает офлайн, идеально подойдёт тем, кто любит тяжёлое выживание, атмосферу руин и ощущение, что каждое утро может стать последним.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Anomaly day zero рпг выживание (Полная версия) 176 Мб Ссылка 2 176 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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