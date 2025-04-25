Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG — это фэнтезийная ролевая игра с авто-боями, офлайн-наградами и рисованной графикой. Ты играешь за Рэйн — девушку, проклятую Северной ведьмой, которая отправляется в путешествие, чтобы вернуть свою судьбу. Каждые пять минут ты призываешь новых союзников, активируешь комбо-навыки и наблюдаешь, как отряд сражается даже без твоего участия.





Игра сочетает красочные локации, простую прокачку и атмосферу доброго сказочного приключения. Вместе с наставником Гетто ты открываешь новых героев, усиливаешь команду и побеждаешь армию тьмы. Подходит для коротких сессий, работает офлайн и не требует постоянного внимания. Если ты ищешь лёгкую RPG с душой и тактикой — Рэйн уже ждёт, чтобы ты пошёл с ней!