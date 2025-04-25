Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG (Мод меню) 0.0.1
Помоги Рэйн победить проклятие, собери команду и сражайся в милом idle‑приключении
Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG — это фэнтезийная ролевая игра с авто-боями, офлайн-наградами и рисованной графикой. Ты играешь за Рэйн — девушку, проклятую Северной ведьмой, которая отправляется в путешествие, чтобы вернуть свою судьбу. Каждые пять минут ты призываешь новых союзников, активируешь комбо-навыки и наблюдаешь, как отряд сражается даже без твоего участия. Игра сочетает красочные локации, простую прокачку и атмосферу доброго сказочного приключения. Вместе с наставником Гетто ты открываешь новых героев, усиливаешь команду и побеждаешь армию тьмы. Подходит для коротких сессий, работает офлайн и не требует постоянного внимания. Если ты ищешь лёгкую RPG с душой и тактикой — Рэйн уже ждёт, чтобы ты пошёл с ней!
Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG — это фэнтезийная ролевая игра с авто-боями, офлайн-наградами и рисованной графикой. Ты играешь за Рэйн — девушку, проклятую Северной ведьмой, которая отправляется в путешествие, чтобы вернуть свою судьбу. Каждые пять минут ты призываешь новых союзников, активируешь комбо-навыки и наблюдаешь, как отряд сражается даже без твоего участия.
Игра сочетает красочные локации, простую прокачку и атмосферу доброго сказочного приключения. Вместе с наставником Гетто ты открываешь новых героев, усиливаешь команду и побеждаешь армию тьмы. Подходит для коротких сессий, работает офлайн и не требует постоянного внимания. Если ты ищешь лёгкую RPG с душой и тактикой — Рэйн уже ждёт, чтобы ты пошёл с ней!
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
- Заморозить врага
- Скорость движения
- Неограниченные навыки
Скачать Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG (Мод меню) v0.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.