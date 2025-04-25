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Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG (Мод меню)

Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG (Мод меню) 0.0.1

Помоги Рэйн победить проклятие, собери команду и сражайся в милом idle‑приключении
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
RomanticPirates
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 21:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 194 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG — это фэнтезийная ролевая игра с авто-боями, офлайн-наградами и рисованной графикой. Ты играешь за Рэйн — девушку, проклятую Северной ведьмой, которая отправляется в путешествие, чтобы вернуть свою судьбу. Каждые пять минут ты призываешь новых союзников, активируешь комбо-навыки и наблюдаешь, как отряд сражается даже без твоего участия.


Игра сочетает красочные локации, простую прокачку и атмосферу доброго сказочного приключения. Вместе с наставником Гетто ты открываешь новых героев, усиливаешь команду и побеждаешь армию тьмы. Подходит для коротких сессий, работает офлайн и не требует постоянного внимания. Если ты ищешь лёгкую RPG с душой и тактикой — Рэйн уже ждёт, чтобы ты пошёл с ней!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Заморозить врага
  • Скорость движения
  • Неограниченные навыки
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG (Мод меню) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Let’s Go! Rain – Cute Idle RPG (Мод меню) 194 Мб Ссылка 2 194 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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