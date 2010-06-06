Epic Slime Heroes: Idle RPG (Мод меню) 2.2.1
Собери героев всех рас и защити Континент слизи в эпической idle-RPG
Epic Slime Heroes: Idle RPG — это фантазийная ролевая игра с автоматическим прогрессом, где ты становишься героем-слаймом с уникальной способностью призывать воинов из разных рас. Каждые пять минут ты усиливаешь отряд, собираешь ресурсы, открываешь новых персонажей и продвигаешься по карте. Против тебя — орды врагов и надвигающееся зло, а твоя задача — объединить силы эльфов, зверолюдей, людей и нежити в одной команде.
Игра предлагает idle-механику с тактическими решениями: ты выбираешь, кого прокачивать, какие умения усиливать и в каком порядке размещать бойцов. Даже в офлайне команда продолжает зарабатывать опыт и добычу. Красочный визуал, сотни героев, режимы PvE и авто-сражения делают игру идеальной для тех, кто хочет играть в удобном ритме и постепенно строить непобедимую армию слизи.
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