Описание

Epic Slime Heroes: Idle RPG — это фантазийная ролевая игра с автоматическим прогрессом, где ты становишься героем-слаймом с уникальной способностью призывать воинов из разных рас. Каждые пять минут ты усиливаешь отряд, собираешь ресурсы, открываешь новых персонажей и продвигаешься по карте. Против тебя — орды врагов и надвигающееся зло, а твоя задача — объединить силы эльфов, зверолюдей, людей и нежити в одной команде.





Игра предлагает idle-механику с тактическими решениями: ты выбираешь, кого прокачивать, какие умения усиливать и в каком порядке размещать бойцов. Даже в офлайне команда продолжает зарабатывать опыт и добычу. Красочный визуал, сотни героев, режимы PvE и авто-сражения делают игру идеальной для тех, кто хочет играть в удобном ритме и постепенно строить непобедимую армию слизи.