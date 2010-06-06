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Epic Slime Heroes: Idle RPG (Мод меню)

Epic Slime Heroes: Idle RPG (Мод меню) 2.2.1

Собери героев всех рас и защити Континент слизи в эпической idle-RPG
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Версия:
2.2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
U1Game
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 258 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Epic Slime Heroes: Idle RPG — это фантазийная ролевая игра с автоматическим прогрессом, где ты становишься героем-слаймом с уникальной способностью призывать воинов из разных рас. Каждые пять минут ты усиливаешь отряд, собираешь ресурсы, открываешь новых персонажей и продвигаешься по карте. Против тебя — орды врагов и надвигающееся зло, а твоя задача — объединить силы эльфов, зверолюдей, людей и нежити в одной команде.


Игра предлагает idle-механику с тактическими решениями: ты выбираешь, кого прокачивать, какие умения усиливать и в каком порядке размещать бойцов. Даже в офлайне команда продолжает зарабатывать опыт и добычу. Красочный визуал, сотни героев, режимы PvE и авто-сражения делают игру идеальной для тех, кто хочет играть в удобном ритме и постепенно строить непобедимую армию слизи.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Epic Slime Heroes: Idle RPG (Мод меню) v2.2.1 MOD APK

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Скачать Epic Slime Heroes: Idle RPG (Мод меню) 258 Мб Ссылка 2 258 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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