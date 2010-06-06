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Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)

Icewind Dale: Enhanced Edition 2.6.6.10

Unlocked

Пройди через ледяные земли Фаэруна и сразись со злом, скрытым в горах Севера
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Версия:
2.6.6.10
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Beamdog
Категория:
Ролевые / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.8 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Icewind Dale: Enhanced Edition — это классическая изометрическая RPG в мире Forgotten Realms, созданная по правилам Dungeons & Dragons 2-й редакции. Каждые несколько минут ты управляешь отрядом героев, исследуешь подземелья, ведёшь тактические сражения и распределяешь лут. Сюжет разворачивается на фоне жестокой зимней тундры, где выживают только сильнейшие, а зло прячется в ледяных пещерах и заброшенных руинах. Атмосфера мрачная, диалоги написаны с уважением к лору, а бои требуют продуманности и расстановки сил.


Расширенное издание включает улучшенный интерфейс, поддержку современных устройств и мультиплеер. Создай свой отряд с нуля: расы, классы, заклинания — всё, как в настольной системе. Игра работает офлайн, без доната, и подойдёт как ветеранам Baldur’s Gate, так и новичкам, которые хотят прочувствовать дух «олдскульного» фэнтези-приключения. Здесь каждый бой — вызов, каждая находка — редкость, а каждый шаг — по снегу, пропитанному древним страхом.


Информация о модах
  • Разблокированы все DLC
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 Теги темы: Unlocked

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