Описание

Icewind Dale: Enhanced Edition — это классическая изометрическая RPG в мире Forgotten Realms, созданная по правилам Dungeons & Dragons 2-й редакции. Каждые несколько минут ты управляешь отрядом героев, исследуешь подземелья, ведёшь тактические сражения и распределяешь лут. Сюжет разворачивается на фоне жестокой зимней тундры, где выживают только сильнейшие, а зло прячется в ледяных пещерах и заброшенных руинах. Атмосфера мрачная, диалоги написаны с уважением к лору, а бои требуют продуманности и расстановки сил.





Расширенное издание включает улучшенный интерфейс, поддержку современных устройств и мультиплеер. Создай свой отряд с нуля: расы, классы, заклинания — всё, как в настольной системе. Игра работает офлайн, без доната, и подойдёт как ветеранам Baldur’s Gate, так и новичкам, которые хотят прочувствовать дух «олдскульного» фэнтези-приключения. Здесь каждый бой — вызов, каждая находка — редкость, а каждый шаг — по снегу, пропитанному древним страхом.