Описание

The Star Named EOS — это не просто игра, а нежное, медитативное путешествие сквозь воспоминания, в котором каждая фотография — как ниточка к истине. Вы играете за Дея, молодого фотографа, чей путь начинается с пустого кадра и незавершённых фраз из писем матери. Её снимки — всё, что осталось, и именно через них вы начнёте распутывать историю, полную тепла, потерь и того, что трудно выразить словами, но можно прочитать в светотени старого снимка.





С художественным стилем, напоминающим акварельные иллюстрации, и нежным саундтреком, The Star Named EOS превращает исследование в акт памяти. Вам предстоит не только решать визуальные головоломки и воссоздавать сцены прошлого, но и чувствовать: в каждом объекте, в каждом фрагменте комнаты или взгляде через объектив скрыта эмоция. Это игра, в которой тишина звучит так же сильно, как музыка, а смысл рождается не только в сюжете, но и в паузах между моментами. Сможете ли вы увидеть не просто фотографию — а всё, что осталось за кадром?