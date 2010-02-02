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Crunchyroll The Star Named EOS (Мод, Unlocked)

Crunchyroll The Star Named EOS 0.7.5

Unlocked

Когда кадр — это окно в сердце, а щелчок затвора оживляет забытое
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Версия:
0.7.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

The Star Named EOS — это не просто игра, а нежное, медитативное путешествие сквозь воспоминания, в котором каждая фотография — как ниточка к истине. Вы играете за Дея, молодого фотографа, чей путь начинается с пустого кадра и незавершённых фраз из писем матери. Её снимки — всё, что осталось, и именно через них вы начнёте распутывать историю, полную тепла, потерь и того, что трудно выразить словами, но можно прочитать в светотени старого снимка.


С художественным стилем, напоминающим акварельные иллюстрации, и нежным саундтреком, The Star Named EOS превращает исследование в акт памяти. Вам предстоит не только решать визуальные головоломки и воссоздавать сцены прошлого, но и чувствовать: в каждом объекте, в каждом фрагменте комнаты или взгляде через объектив скрыта эмоция. Это игра, в которой тишина звучит так же сильно, как музыка, а смысл рождается не только в сюжете, но и в паузах между моментами. Сможете ли вы увидеть не просто фотографию — а всё, что осталось за кадром?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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