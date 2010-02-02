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Deus Ex GO (Мод, Unlokced)

Deus Ex GO 2.2.10

Unlocked

Взломай, прокрадись, реши — и не оставляй следов
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Версия:
2.2.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Deca Games
Категория:
Головоломки / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 294 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Deus Ex GO — это стильная пошаговая головоломка от создателей HITMAN GO и LARA CROFT GO, в которой ты берёшь под контроль Адама Дженсена — агента будущего с аугментациями и доступом к самым засекреченным операциям. Используй скрытность, интеллект и кибернетические улучшения, чтобы взламывать, обходить врагов и решать сложнейшие тактические задачи.


Каждый уровень — это шпионская мини-операция с несколькими путями, неожиданными поворотами и возможностью прокачки способностей. Deus Ex GO объединяет узнаваемый визуальный стиль серии с продуманными механиками, которые проверяют твою логику и терпение. Хочешь пройти по-тихому? Или пробить путь напрямую? Решай сам — главное, чтобы цель была достигнута. Без лишнего шума.


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 Теги темы: Unlocked

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