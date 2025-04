Описание

Deus Ex GO — это стильная пошаговая головоломка от создателей HITMAN GO и LARA CROFT GO, в которой ты берёшь под контроль Адама Дженсена — агента будущего с аугментациями и доступом к самым засекреченным операциям. Используй скрытность, интеллект и кибернетические улучшения, чтобы взламывать, обходить врагов и решать сложнейшие тактические задачи.





Каждый уровень — это шпионская мини-операция с несколькими путями, неожиданными поворотами и возможностью прокачки способностей. Deus Ex GO объединяет узнаваемый визуальный стиль серии с продуманными механиками, которые проверяют твою логику и терпение. Хочешь пройти по-тихому? Или пробить путь напрямую? Решай сам — главное, чтобы цель была достигнута. Без лишнего шума.