Описание

Truck Masters: World Simulator — это симулятор грузоперевозок, где вы не просто крутите баранку, а отправляетесь в настоящее мировое путешествие. От ледяных серпантинов до пыльных пустынных трасс — каждая дорога бросает вызов вашему мастерству. Управляйте мощными тягачами, доставляйте грузы и открывайте новые регионы с уникальными условиями и ландшафтами.





Но Truck Masters — это не только про езду. Создавайте и расширяйте собственную транспортную империю, прокачивайте автопарк, настраивайте внешний вид машин и участвуйте в соревнованиях. Здесь важны не только скорость и точность, но и стратегия. Настоящий мастер грузовиков — это тот, кто не просто доехал, а сделал это красиво, эффективно и с прибылью.