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Трак Мастерс Мировой Симулятор

Трак Мастерс Мировой Симулятор 2025.1.1

Оригинал

Дорога зовёт — пора строить империю на колёсах
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Версия:
2025.1.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Highbrow Interactive
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 696 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
47
Скриншоты
Описание

Truck Masters: World Simulator — это симулятор грузоперевозок, где вы не просто крутите баранку, а отправляетесь в настоящее мировое путешествие. От ледяных серпантинов до пыльных пустынных трасс — каждая дорога бросает вызов вашему мастерству. Управляйте мощными тягачами, доставляйте грузы и открывайте новые регионы с уникальными условиями и ландшафтами.


Но Truck Masters — это не только про езду. Создавайте и расширяйте собственную транспортную империю, прокачивайте автопарк, настраивайте внешний вид машин и участвуйте в соревнованиях. Здесь важны не только скорость и точность, но и стратегия. Настоящий мастер грузовиков — это тот, кто не просто доехал, а сделал это красиво, эффективно и с прибылью.


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