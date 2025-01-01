Версия:
2025.1.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Highbrow Interactive
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 696 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
47
Описание
Truck Masters: World Simulator — это симулятор грузоперевозок, где вы не просто крутите баранку, а отправляетесь в настоящее мировое путешествие. От ледяных серпантинов до пыльных пустынных трасс — каждая дорога бросает вызов вашему мастерству. Управляйте мощными тягачами, доставляйте грузы и открывайте новые регионы с уникальными условиями и ландшафтами.
Но Truck Masters — это не только про езду. Создавайте и расширяйте собственную транспортную империю, прокачивайте автопарк, настраивайте внешний вид машин и участвуйте в соревнованиях. Здесь важны не только скорость и точность, но и стратегия. Настоящий мастер грузовиков — это тот, кто не просто доехал, а сделал это красиво, эффективно и с прибылью.
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