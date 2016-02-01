Merge Dragons! - это увлекательная игра, которая переносит игроков в мир мифических драконов и волшебства. В этой игре драконы - это не пугающие существа, а скорее божественные и волшебные создания, способные приносить процветание и создавать удивительные чудеса.





В этом фантастическом мире игрокам предстоит объединять драконов и взаимодействовать с миром волшебства, чтобы достичь разнообразных целей и решать головоломки. Ваша задача - объединять различные элементы и предметы, чтобы создавать что-то новое и волшебное. Это создает увлекательный игровой процесс, полный неожиданных открытий и удивительных результатов.





"Merge Dragons!" приглашает вас отправиться в захватывающее приключение в мире, где мифические драконы и чудеса становятся частью вашей реальности. Игра захватит вас своим увлекательным геймплеем и красочным визуальным стилем, позволяя вам представить, что было бы, если бы драконы действительно существовали на этой земле.