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Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки)

Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки) 11.6.0

Объединяйте драконов и создавайте волшебные чудеса
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Версия:
11.6.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gram Games Limited
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 693

Merge Dragons! - это увлекательная игра, которая переносит игроков в мир мифических драконов и волшебства. В этой игре драконы - это не пугающие существа, а скорее божественные и волшебные создания, способные приносить процветание и создавать удивительные чудеса.


В этом фантастическом мире игрокам предстоит объединять драконов и взаимодействовать с миром волшебства, чтобы достичь разнообразных целей и решать головоломки. Ваша задача - объединять различные элементы и предметы, чтобы создавать что-то новое и волшебное. Это создает увлекательный игровой процесс, полный неожиданных открытий и удивительных результатов.


"Merge Dragons!" приглашает вас отправиться в захватывающее приключение в мире, где мифические драконы и чудеса становятся частью вашей реальности. Игра захватит вас своим увлекательным геймплеем и красочным визуальным стилем, позволяя вам представить, что было бы, если бы драконы действительно существовали на этой земле.


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Информация о модах
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки) 11.6.0 взлом

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Скачать Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Merge Dragons! (Мод, бесплатные покупки)


Комментарии (3)
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Дрон
Дрон 7 ноября 2023 04:21
Покупки за реал или игровую валюту бесплатно?
0
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Родион
Родион 29 августа 2022 12:23
Все территории только за реал открыть можно, даже то что бесплатно идут
0
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Грем
Грем 9 апреля 2022 02:46
А покупки за реал деньги? 
+2
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