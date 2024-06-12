Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню) 11.4.0
Days After - это захватывающая игра на выживание в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. В этой игре ваша цель - выжить любой ценой, используя все доступные средства.
Одна из ключевых особенностей Days After - это реалистичный и открытый мир, который предлагает игрокам огромное количество возможностей для исследования. От заброшенных городов до радиоактивных пустошей, от лесов до островов - каждая локация в игре наполнена уникальными опасностями и загадками, ожидающими разгадки.
Игроки могут строить базы, исследовать окружающую среду, собирать ресурсы, вступать в схватки с зомби и другими выжившими, и, конечно же, выживать. Все это создает захватывающий и напряженный игровой опыт, который заставляет вас постоянно оставаться на чеку и принимать стратегические решения для выживания.
МОД В1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- Бесплатное ремесло
- Быстрое путешествие
- Тупой враг
- Нет голода
- нет жажды
- Нет инфекции
Примечание: если вы активируете «Убийство с одного удара», ваши враги также могут убить с одного удара.
МОД В2
- МЕНЮ МОД
- Бессмертие
- Максимальная долговечность
- Скорость игры
- Бесплатное ремесло
Скачать Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню) 11.4.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство