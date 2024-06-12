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Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню)

Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню) 11.4.0

64
19
Скачать (371 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
REACTGAMES STUDIO LIMITED
Версия:
11.4.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 371 Мб
id приложения:
games.alternativa.projectv.test
Русский язык:
Есть
Лайков:
64
Комментарии:
69
Просмотров:
59 485

Days After - это захватывающая игра на выживание в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. В этой игре ваша цель - выжить любой ценой, используя все доступные средства.


Одна из ключевых особенностей Days After - это реалистичный и открытый мир, который предлагает игрокам огромное количество возможностей для исследования. От заброшенных городов до радиоактивных пустошей, от лесов до островов - каждая локация в игре наполнена уникальными опасностями и загадками, ожидающими разгадки.


Игроки могут строить базы, исследовать окружающую среду, собирать ресурсы, вступать в схватки с зомби и другими выжившими, и, конечно же, выживать. Все это создает захватывающий и напряженный игровой опыт, который заставляет вас постоянно оставаться на чеку и принимать стратегические решения для выживания.


Скриншоты

Информация о модах

МОД В1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • Бесплатное ремесло
  • Быстрое путешествие
  • Тупой враг
  • Нет голода
  • нет жажды
  • Нет инфекции

Примечание: если вы активируете «Убийство с одного удара», ваши враги также могут убить с одного удара.

МОД В2

  • МЕНЮ МОД
  • Бессмертие
  • Максимальная долговечность
  • Скорость игры
  • Бесплатное ремесло
 Теги темы: Мод меню

Скачать Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню) 11.4.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 371 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 371 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Days After: Зомби-апокалипсис (Мод меню)


Комментарии (69)
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софья
софья 16 мая 2024 23:05
почему не загружается и вылетает???))))
+1
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Jack
Jack 9 мая 2024 00:16
Мод 2нн работает качаю мод 2, с двух ссылок а там 1 мод что за развод
+1
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Пром
Пром 3 мая 2024 00:37
нихуя не работает нахуй наёбывать с#ки..
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 апреля 2024 17:55
Тива, это пока финальные файлы на данную версию, других нет :(
-2
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Тива
Тива 27 апреля 2024 13:04
Мод 2 не загружаеться. Пишет конфликт с другим приложением. Админ мод 2 будет на 2 гб., или удалять игру?
+1
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Тива
Тива 26 апреля 2024 18:22
Просит обновить 11.3.0, я по ссылке в игре скачал мод 2, но там 1гб. Конфликтует с вашим 2гб.
+1
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Гость Тива
Гость Тива 26 апреля 2024 17:47
А мод v2, игровой магазин не грузиться , это только у меня или у всех? И да я перезагружал игру.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 апреля 2024 19:08
Асми, сегодня особо ничего :(
-2
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Асми
Асми 3 апреля 2024 16:43
А что, собственно, обновилось сегодня? все так же как и было... моды рабочие, только разработчики ограничивают работу игры, запрещая участвовать в соревнованиях.. До этого обновления было все нормально(
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 марта 2024 00:22
Karapuz, спасибо за отзыв)
0
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