Days After - это захватывающая игра на выживание в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. В этой игре ваша цель - выжить любой ценой, используя все доступные средства.





Одна из ключевых особенностей Days After - это реалистичный и открытый мир, который предлагает игрокам огромное количество возможностей для исследования. От заброшенных городов до радиоактивных пустошей, от лесов до островов - каждая локация в игре наполнена уникальными опасностями и загадками, ожидающими разгадки.





Игроки могут строить базы, исследовать окружающую среду, собирать ресурсы, вступать в схватки с зомби и другими выжившими, и, конечно же, выживать. Все это создает захватывающий и напряженный игровой опыт, который заставляет вас постоянно оставаться на чеку и принимать стратегические решения для выживания.